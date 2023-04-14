https://ria.ru/20230414/zoopark-1865381911.html

Московский зоопарк запустил акцию гуманитарной помощи коллегам из Донбасса

Московский зоопарк запустил акцию гуманитарной помощи коллегам из Донбасса - РИА Новости, 14.04.2023

Московский зоопарк запустил акцию гуманитарной помощи коллегам из Донбасса

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, Московский зоопарк, Народный фронт запустили новую акцию гуманитарной помощи зоопаркам... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T16:24

2023-04-14T16:24

2023-04-14T16:24

хорошие новости

донбасс

московская область (подмосковье)

донецкая народная республика

светлана акулова

московский зоопарк

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, Московский зоопарк, Народный фронт запустили новую акцию гуманитарной помощи зоопаркам Донбасса, в пятницу из Подмосковья отправили почти 22 тонны гуманитарной помощи в зоопарки Донбасса, передаёт корреспондент РИА Новости. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, Московский зоопарк, а также Народный фронт запустили совместную акцию по доставке гуманитарной помощи зоопаркам Донбасса. Первая отправка груза прошла в пятницу в Центре воспроизводства редких видов Московского зоопарка под Волоколамском. "Сегодня из региона отправляют 21,5 тонну гуманитарной помощи в рамках региональной акции. Для первой отправки подготовлено 6 тонн мясо-костной муки, 6,5 тонн сухих кормов для кошек и собак, 5 тонн пшеницы и 4 тонны комбикормов", - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов. Как отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, также запущена новая акция с министром финансов Донецкой Народной Республики, посвященная яволонтёрам. "Все, кто хочет помогать зоопаркам Донбасса, это ветеринары, киперы, медицинские работники, просто рабочие, мы ждём вас, мы ждём ваши анкеты. Министерство финансов готово помочь обеспечить жильём, транспортом и всем необходимым. Нам нужны руки для того, чтобы привести территорию в порядок и вольеры", - рассказала Акулова. Она уточнила, что московский зоопарк давно помогает зоопаркам Донбасса вместе с движением Народного фронта. "Мы отвезли большое количество грузов - 42 тонны гуманитарного груза, кормов и 35 тонн строительного материала, ветеринарных препаратов. Мы оказали большое количество ветеринарной помощи", - добавила она.

https://ria.ru/20230406/zoopark-1863486288.html

https://ria.ru/20230414/medved-1865366239.html

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донбасс, московская область (подмосковье), донецкая народная республика, светлана акулова, московский зоопарк