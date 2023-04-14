https://ria.ru/20230414/zoloto-1865219798.html

Добыча золота на Чукотке в I квартале снизилась на четверть

Добыча золота на Чукотке в I квартале снизилась на четверть - РИА Новости, 14.04.2023

Добыча золота на Чукотке в I квартале снизилась на четверть

Недропользователи Чукотского АО по итогам января-марта добыли 3,731 тонны золота, что на 24,63% меньше, чем в аналогичный период годом ранее, при этом добыча... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T08:37

2023-04-14T08:37

2023-04-14T08:37

экономика

чукотка

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АНАДЫРЬ, 14 апр — РИА Новости. Недропользователи Чукотского АО по итогам января-марта добыли 3,731 тонны золота, что на 24,63% меньше, чем в аналогичный период годом ранее, при этом добыча серебра выросла на 3,1%, до 25,521 тонны, сообщили РИА Новости в департаменте промышленной политики местного правительства. "Разработка россыпных месторождений в регионе носит сезонный характер, — обычно продолжается с мая по октябрь. В зимний период добычу ведут только горнорудные предприятия, поэтому пока всё золото — коренное. По состоянию на 1 апреля добычу рудного золота осуществляли пять предприятий", — пояснили в ведомстве. Львиная доля приходится на предприятия Highland Gold Mining (HGM) бизнесмена Владислава Свиблова, которые снизили добычу золота на 13,8%, до 3,036 тонны, серебра — увеличили на 3,13%, до 25,488 тонны. В том числе ЗАО "Чукотская ГГК" (месторождения Купол и Морошка) сократило добычу золота на 25,7%, до 1,569 тонны, серебра — на 1,6% до 21,261 тонны. Кроме того, ООО "Северное золото" (переработка руды со склада) извлекло 405,3 килограмма золота (-24,6%), извлечение серебра выросло в два с половиной раза, до 2,211 тонны (+146,4%); ООО "Рудник Валунистый" в отчётный период увеличило добычу золота на 5,7%, или на 8,58 килограмма, до 178,22 килограмма, серебра — снизило на 11,9%, до 1,812 тонны; АО "Базовые металлы" на месторождении Кекура добыло 889,72 килограмма (+26,1%) золота и 203,2 килограмма (+44,7%) серебра. ООО "ЗК Майское" (входит в Polymetal) добыло 372,78 килограмма (-68%) золота в концентрате. АО "Рудник Каральвеем" увеличило производство золота на 23%, до 315,66 килограмма, серебра было добыто 33,51 килограмма — на 6,86 килограмма меньше. В 2022 году предприятия Чукотского АО сократили добычу золота на 13,8%, до 21,878 тонны, серебра — на 7,3%, до 102,489 тонны в сравнении с 2021 годом. В том числе добыча коренного (рудного) золота составила 19,7 тонны (-15,1%). На россыпях было добыто 2,208 тонны (-0,4%) драгоценного металла.

https://ria.ru/20230414/zoloto-1865201999.html

https://ria.ru/20230328/zoloto-1861104110.html

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экономика, чукотка