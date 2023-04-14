https://ria.ru/20230414/zoloto-1865201999.html

Аналитики спрогнозировали цену на золото

Аналитики спрогнозировали цену на золото - РИА Новости, 14.04.2023

Аналитики спрогнозировали цену на золото

Стоимость золота на мировом рынке за первый квартал текущего года выросла на 9,2%, до 1980 долларов за тройскую унцию, а в ходе торгов прошедшего четверга и... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T02:01

2023-04-14T02:01

2023-04-14T02:08

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Стоимость золота на мировом рынке за первый квартал текущего года выросла на 9,2%, до 1980 долларов за тройскую унцию, а в ходе торгов прошедшего четверга и вовсе впервые с марта 2022 года преодолела порог в 2050 долларов. При этом существенной коррекции вряд ли стоит ждать как минимум до осени, считают опрошенные РИА новости аналитики. "В течении лета цены на золото, скорее всего, будут держаться в диапазоне 1900-2100 долларов за унцию", - сказал аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов. По его мнению, снижение цен на золото возможно лишь к осени 2023 года - учитывая, что "во многом проблемы в банковском секторе США и ЕС уже решены". Поддержку золоту оказывает и высокая инфляция. "В частности, базовая инфляция, которая не торопится со снижением до целевых уровней, невзирая на усилия мировых центробанков, что снижает реальную ценность накоплений инвесторов", - пояснил аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев. Среди факторов роста эксперт также назвал опасения по поводу надвигающейся рецессии в США и обнажившиеся проблемы в банковском секторе Америки и Европы. По данным World Gold Council (WGC), торгуемые на бирже обеспеченные золотом фонды (ETF), в марте показали чистый приток 32-х тонн золота стоимостью 1,9 миллиарда долларов. На конец месяца резервы мировых ETF составляли 3443,8 тонны (110,7 миллиона унций) золота. Основным драйвером перемен, по мнению специалистов, стал банковский кризис. Дедолларизация В то же время продолжается и активность центральных банков по замене доллара золотом в резервах. По данным Международного валютного фонда (МВФ), центральные банки только в феврале закупили в резервы 52 тонны золота, в январе - 74 тонны. А в 2022 году мировые резервы банков пополнились на 1136 тонн. И год стал рекордным за 55 лет - за всю историю наблюдений. "Арест оппозиционного кандидата в президенты США вызвал отчасти этот рост цен на золото, но поскольку прецедент создан, и ситуация не исчерпана, то по мере приближения выборов 2024 года риски продолжат нарастать", - рассуждает аналитик товарных рынков компании "Открытие Инвестиции" Оксана Лукичева. "Собственно это событие уже влечет за собой печальные последствия для американского доллара и экономики США", - подчеркнула она. Также растет количество двусторонних соглашений между странами в расчетах, минуя доллар США, отметила Лукичева. "Именно это станет фундаментальным фактором поддержки роста цен на золото в долларовом эквиваленте", - уверена она. Однако, эксперты полагают, что говорить о полной замене доллара золотом пока рано, поскольку американская валюта все еще воспринимается инвесторами как защитный актив. "Золото коррелирует с долларом, так как тоже несет функцию хеджирования, однако оно остается еще более консервативным способом сбалансировать портфель в сторону снижения волатильности", - пояснил Маслов. Тенденции Дальнейшая динамика рынка, по мнению Джиоева из "Альфа-Капитала", будет зависеть от того, насколько серьезными для мировой экономики и финансовой системы окажутся последствия борьбы ФРС США и ЕЦБ с инфляцией. В случае продолжения ужесточения денежно-кредитной политики и последующего за этим давления на рынки, золото может вырасти еще выше, как например в 2008 году, когда проблемы в финансовом секторе привели к продолжительному росту золота вплоть до 2012 года. Так, Китай - после более чем трехлетнего перерыва - в ноябре 2022 года возобновил пополнение золотом государственных резервов и уже приобрел более 120 тонн, в этом марте - 18 тонн. Турция в последнее время также является крупнейшим покупателем драгоценного металла. Лукичева однако подчеркивает, что сезонно рынок золота вступает в полосу пониженного спроса. "В связи с этим вполне вероятна коррекция цен, и средняя квартальная цена пока ожидается на уровне 1996 долларов", - резюмирует аналитик.

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https://ria.ru/20230217/zoloto-1852564955.html

https://ria.ru/20230320/zoloto-1859045999.html

https://ria.ru/20230322/tsb-1859848991.html

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экономика, сша, америка, европа, андрей маслов, евросоюз, мвф, открытие инвестиции