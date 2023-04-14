https://ria.ru/20230414/zelenskaya-1865384806.html

В Австрии пришли в шок от "подарка" США Зеленской

В Австрии пришли в шок от "подарка" США Зеленской - РИА Новости, 14.04.2023

В Австрии пришли в шок от "подарка" США Зеленской

Читателей австрийской газеты Exxpress возмутило включение жены президента Украины Елены Зеленской в список ста самых влиятельных людей мира по версии журнала... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T16:30

2023-04-14T16:30

2023-04-14T18:26

в мире

украина

австрия

сша

владимир зеленский

елена зеленская

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Читателей австрийской газеты Exxpress возмутило включение жены президента Украины Елены Зеленской в список ста самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.В категории "Лидеры" ее поставили на первое место за то, что она продемонстрировала "беззаветное мужество" и стала "сердцем нации"."После неминуемого поражения Украины они сбегут в США и будут жить там в роскоши на выпрошенные миллиарды, в то время как тысячи людей погибли ни за что", — разочарованно заметил читатель."Где она служит "своему народу"? В бутиках, в которых она тратит полученные Украиной деньги?" — задался вопросом второй."Насколько смелым нужно быть, чтобы фотографироваться для Vogue во время войны? Медаль за это?" — добавил третий."Интересно, какое мужество? Воюет ли она на передовой, ухаживает ли за ранеными солдатами?" — спросил еще один комментатор."Остается только один вопрос: кто получит Нобелевскую премию мира? Зеленский? Или ты?" — едко отметили в конце дискуссии.Это не первый раз, когда мировую общественность возмущает излишняя медийность президента Украины и его жены. Особую волну критики вызвала прошлогодняя фотосессия четы Зеленских для журнала Vogue, которая, по мнению американских СМИ, представила ситуацию на Украине как нечто несерьезное.

https://ria.ru/20230327/zelenskiy-1860955039.html

https://ria.ru/20221214/frantsiya-1838709723.html

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в мире, украина, австрия, сша, владимир зеленский, елена зеленская