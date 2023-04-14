https://ria.ru/20230414/zelenskaya-1865384806.html
В Австрии пришли в шок от "подарка" США Зеленской
В Австрии пришли в шок от "подарка" США Зеленской - РИА Новости, 14.04.2023
В Австрии пришли в шок от "подарка" США Зеленской
Читателей австрийской газеты Exxpress возмутило включение жены президента Украины Елены Зеленской в список ста самых влиятельных людей мира по версии журнала... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T16:30
2023-04-14T16:30
2023-04-14T18:26
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Читателей австрийской газеты Exxpress возмутило включение жены президента Украины Елены Зеленской в список ста самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.В категории "Лидеры" ее поставили на первое место за то, что она продемонстрировала "беззаветное мужество" и стала "сердцем нации"."После неминуемого поражения Украины они сбегут в США и будут жить там в роскоши на выпрошенные миллиарды, в то время как тысячи людей погибли ни за что", — разочарованно заметил читатель."Где она служит "своему народу"? В бутиках, в которых она тратит полученные Украиной деньги?" — задался вопросом второй."Насколько смелым нужно быть, чтобы фотографироваться для Vogue во время войны? Медаль за это?" — добавил третий."Интересно, какое мужество? Воюет ли она на передовой, ухаживает ли за ранеными солдатами?" — спросил еще один комментатор."Остается только один вопрос: кто получит Нобелевскую премию мира? Зеленский? Или ты?" — едко отметили в конце дискуссии.Это не первый раз, когда мировую общественность возмущает излишняя медийность президента Украины и его жены. Особую волну критики вызвала прошлогодняя фотосессия четы Зеленских для журнала Vogue, которая, по мнению американских СМИ, представила ситуацию на Украине как нечто несерьезное.
https://ria.ru/20230327/zelenskiy-1860955039.html
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в мире, украина, австрия, сша, владимир зеленский, елена зеленская
В мире, Украина, Австрия, США, Владимир Зеленский, Елена Зеленская
В Австрии пришли в шок от "подарка" США Зеленской
Читатели Exxpress раскритиковали включение Зеленской в список самых влиятельных людей мира
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости.
Читателей австрийской газеты Exxpress
возмутило включение жены президента Украины Елены Зеленской в список ста самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.
В категории "Лидеры" ее поставили на первое место за то, что она продемонстрировала "беззаветное мужество" и стала "сердцем нации".
"После неминуемого поражения Украины они сбегут в США и будут жить там в роскоши на выпрошенные миллиарды, в то время как тысячи людей погибли ни за что", — разочарованно заметил читатель.
"Где она служит "своему народу"? В бутиках, в которых она тратит полученные Украиной деньги?" — задался вопросом второй.
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"Насколько смелым нужно быть, чтобы фотографироваться для Vogue во время войны? Медаль за это?" — добавил третий.
"Интересно, какое мужество? Воюет ли она на передовой, ухаживает ли за ранеными солдатами?" — спросил еще один комментатор.
"Остается только один вопрос: кто получит Нобелевскую премию мира? Зеленский? Или ты?" — едко отметили в конце дискуссии.
Это не первый раз, когда мировую общественность возмущает излишняя медийность президента Украины и его жены. Особую волну критики вызвала прошлогодняя фотосессия четы Зеленских для журнала Vogue, которая, по мнению американских СМИ, представила ситуацию на Украине как нечто несерьезное.
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