Рейтинг@Mail.ru
В Австрии пришли в шок от "подарка" США Зеленской - РИА Новости, 14.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 14.04.2023 (обновлено: 18:26 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/zelenskaya-1865384806.html
В Австрии пришли в шок от "подарка" США Зеленской
В Австрии пришли в шок от "подарка" США Зеленской - РИА Новости, 14.04.2023
В Австрии пришли в шок от "подарка" США Зеленской
Читателей австрийской газеты Exxpress возмутило включение жены президента Украины Елены Зеленской в список ста самых влиятельных людей мира по версии журнала... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T16:30
2023-04-14T18:26
в мире
украина
австрия
сша
владимир зеленский
елена зеленская
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815191711_0:119:3072:1846_1920x0_80_0_0_e2ef80042594d65c1aa0a5ccd2f3d9a1.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Читателей австрийской газеты Exxpress возмутило включение жены президента Украины Елены Зеленской в список ста самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.В категории "Лидеры" ее поставили на первое место за то, что она продемонстрировала "беззаветное мужество" и стала "сердцем нации"."После неминуемого поражения Украины они сбегут в США и будут жить там в роскоши на выпрошенные миллиарды, в то время как тысячи людей погибли ни за что", — разочарованно заметил читатель."Где она служит "своему народу"? В бутиках, в которых она тратит полученные Украиной деньги?" — задался вопросом второй."Насколько смелым нужно быть, чтобы фотографироваться для Vogue во время войны? Медаль за это?" — добавил третий."Интересно, какое мужество? Воюет ли она на передовой, ухаживает ли за ранеными солдатами?" — спросил еще один комментатор."Остается только один вопрос: кто получит Нобелевскую премию мира? Зеленский? Или ты?" — едко отметили в конце дискуссии.Это не первый раз, когда мировую общественность возмущает излишняя медийность президента Украины и его жены. Особую волну критики вызвала прошлогодняя фотосессия четы Зеленских для журнала Vogue, которая, по мнению американских СМИ, представила ситуацию на Украине как нечто несерьезное.
https://ria.ru/20230327/zelenskiy-1860955039.html
https://ria.ru/20221214/frantsiya-1838709723.html
украина
австрия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815191711_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c935ec517c8112a64bb489cceb2c4339.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, австрия, сша, владимир зеленский, елена зеленская
В мире, Украина, Австрия, США, Владимир Зеленский, Елена Зеленская
В Австрии пришли в шок от "подарка" США Зеленской

Читатели Exxpress раскритиковали включение Зеленской в список самых влиятельных людей мира

© AP Photo / Patrick SemanskyЕлена Зеленская
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Елена Зеленская . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Читателей австрийской газеты Exxpress возмутило включение жены президента Украины Елены Зеленской в список ста самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.
В категории "Лидеры" ее поставили на первое место за то, что она продемонстрировала "беззаветное мужество" и стала "сердцем нации".
"После неминуемого поражения Украины они сбегут в США и будут жить там в роскоши на выпрошенные миллиарды, в то время как тысячи людей погибли ни за что", — разочарованно заметил читатель.
"Где она служит "своему народу"? В бутиках, в которых она тратит полученные Украиной деньги?" — задался вопросом второй.
Президент Украины Владимир Зеленский и актер Орландо Блум во время встречи - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
"Какой стыд". В Британии возмутились встречей Зеленского с "коллегой"
27 марта, 15:02
"Насколько смелым нужно быть, чтобы фотографироваться для Vogue во время войны? Медаль за это?" — добавил третий.
"Интересно, какое мужество? Воюет ли она на передовой, ухаживает ли за ранеными солдатами?" — спросил еще один комментатор.
"Остается только один вопрос: кто получит Нобелевскую премию мира? Зеленский? Или ты?" — едко отметили в конце дискуссии.
Это не первый раз, когда мировую общественность возмущает излишняя медийность президента Украины и его жены. Особую волну критики вызвала прошлогодняя фотосессия четы Зеленских для журнала Vogue, которая, по мнению американских СМИ, представила ситуацию на Украине как нечто несерьезное.
Cупруга Президента Украины Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Во Франции жестко ответили на новую просьбу Елены Зеленской
14 декабря 2022, 19:09
 
В миреУкраинаАвстрияСШАВладимир ЗеленскийЕлена Зеленская
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала