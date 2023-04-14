https://ria.ru/20230414/zasedanie-1865268227.html

Япония запросила экстренное заседание СБ ООН после ракетного пуска КНДР

Япония запросила экстренное заседание СБ ООН после ракетного пуска КНДР - РИА Новости, 14.04.2023

Япония запросила экстренное заседание СБ ООН после ракетного пуска КНДР

Япония запросила проведение экстренного заседания Совета безопасности ООН после ракетного испытания КНДР, проведенного накануне, вопрос в настоящее время... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T11:49

2023-04-14T11:49

2023-04-14T11:49

в мире

япония

хирокадзу мацуно

оон

совет безопасности оон

сша

китай

кндр (северная корея)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848936533_0:280:3143:2048_1920x0_80_0_0_b1fadb491ff622856ab29b4c0381421a.jpg

ТОКИО, 14 апр – РИА Новости. Япония запросила проведение экстренного заседания Совета безопасности ООН после ракетного испытания КНДР, проведенного накануне, вопрос в настоящее время согласовывается, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно. "После проведенного накануне Северной Кореей ракетного пуска мы запросили экстренное заседание Совета безопасности ООН. В настоящее время вопрос согласовывается", - отметил он. Мацуно также выразил "сожаление в связи с тем, что СБ ООН не удалось должным образом отреагировать на продолжающиеся нарушения Северной Кореей положений резолюций". "При сотрудничестве с США и другими странами мы предпримем все усилия для того, чтобы члены СБО ООН, включая Китая и Россию, могли полностью исполнять свои обязательства", - добавил генсек правительства Японии.

https://ria.ru/20230414/kndr-1865197939.html

япония

сша

китай

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, хирокадзу мацуно, оон, совет безопасности оон, сша, китай, кндр (северная корея)