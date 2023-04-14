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Япония запросила экстренное заседание СБ ООН после ракетного пуска КНДР - РИА Новости, 14.04.2023
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11:49 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/zasedanie-1865268227.html
Япония запросила экстренное заседание СБ ООН после ракетного пуска КНДР
Япония запросила экстренное заседание СБ ООН после ракетного пуска КНДР - РИА Новости, 14.04.2023
Япония запросила экстренное заседание СБ ООН после ракетного пуска КНДР
Япония запросила проведение экстренного заседания Совета безопасности ООН после ракетного испытания КНДР, проведенного накануне, вопрос в настоящее время... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T11:49
2023-04-14T11:49
в мире
япония
хирокадзу мацуно
оон
совет безопасности оон
сша
китай
кндр (северная корея)
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ТОКИО, 14 апр – РИА Новости. Япония запросила проведение экстренного заседания Совета безопасности ООН после ракетного испытания КНДР, проведенного накануне, вопрос в настоящее время согласовывается, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно. "После проведенного накануне Северной Кореей ракетного пуска мы запросили экстренное заседание Совета безопасности ООН. В настоящее время вопрос согласовывается", - отметил он. Мацуно также выразил "сожаление в связи с тем, что СБ ООН не удалось должным образом отреагировать на продолжающиеся нарушения Северной Кореей положений резолюций". "При сотрудничестве с США и другими странами мы предпримем все усилия для того, чтобы члены СБО ООН, включая Китая и Россию, могли полностью исполнять свои обязательства", - добавил генсек правительства Японии.
https://ria.ru/20230414/kndr-1865197939.html
япония
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в мире, япония, хирокадзу мацуно, оон, совет безопасности оон, сша, китай, кндр (северная корея)
В мире, Япония, Хирокадзу Мацуно, ООН, Совет Безопасности ООН, США, Китай, КНДР (Северная Корея)
Япония запросила экстренное заседание СБ ООН после ракетного пуска КНДР

Япония запросила экстренное заседание Совбеза ООН после ракетного испытания КНДР

© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония . Архивное фото
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ТОКИО, 14 апр – РИА Новости. Япония запросила проведение экстренного заседания Совета безопасности ООН после ракетного испытания КНДР, проведенного накануне, вопрос в настоящее время согласовывается, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно.
"После проведенного накануне Северной Кореей ракетного пуска мы запросили экстренное заседание Совета безопасности ООН. В настоящее время вопрос согласовывается", - отметил он.
Мацуно также выразил "сожаление в связи с тем, что СБ ООН не удалось должным образом отреагировать на продолжающиеся нарушения Северной Кореей положений резолюций".
"При сотрудничестве с США и другими странами мы предпримем все усилия для того, чтобы члены СБО ООН, включая Китая и Россию, могли полностью исполнять свои обязательства", - добавил генсек правительства Японии.
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
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Вчера, 00:47
 
В миреЯпонияХирокадзу МацуноООНСовет Безопасности ООНСШАКитайКНДР (Северная Корея)
 
 
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