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Япония запросила экстренное заседание СБ ООН после ракетного пуска КНДР
Япония запросила экстренное заседание СБ ООН после ракетного пуска КНДР - РИА Новости, 14.04.2023
Япония запросила экстренное заседание СБ ООН после ракетного пуска КНДР
Япония запросила проведение экстренного заседания Совета безопасности ООН после ракетного испытания КНДР, проведенного накануне, вопрос в настоящее время... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T11:49
2023-04-14T11:49
2023-04-14T11:49
в мире
япония
хирокадзу мацуно
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ТОКИО, 14 апр – РИА Новости. Япония запросила проведение экстренного заседания Совета безопасности ООН после ракетного испытания КНДР, проведенного накануне, вопрос в настоящее время согласовывается, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно. "После проведенного накануне Северной Кореей ракетного пуска мы запросили экстренное заседание Совета безопасности ООН. В настоящее время вопрос согласовывается", - отметил он. Мацуно также выразил "сожаление в связи с тем, что СБ ООН не удалось должным образом отреагировать на продолжающиеся нарушения Северной Кореей положений резолюций". "При сотрудничестве с США и другими странами мы предпримем все усилия для того, чтобы члены СБО ООН, включая Китая и Россию, могли полностью исполнять свои обязательства", - добавил генсек правительства Японии.
https://ria.ru/20230414/kndr-1865197939.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, япония, хирокадзу мацуно, оон, совет безопасности оон, сша, китай, кндр (северная корея)
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Япония запросила экстренное заседание СБ ООН после ракетного пуска КНДР
Япония запросила экстренное заседание Совбеза ООН после ракетного испытания КНДР