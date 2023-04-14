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Байден поручил разведслужбам принять меры по защите секретных данных
Байден поручил разведслужбам принять меры по защите секретных данных - РИА Новости, 14.04.2023
Байден поручил разведслужбам принять меры по защите секретных данных
Президент США Джо Байден поручил военным и разведывательным службам принять меры по защите конфиденциальных данных во избежания повторных утечек, говорится в... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T19:53
2023-04-14T19:53
2023-04-14T20:07
в мире
сша
утечка материалов пентагона
джо байден
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ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден поручил военным и разведывательным службам принять меры по защите конфиденциальных данных во избежания повторных утечек, говорится в заявлении главы государства, которое опубликовал Белый дом."Я высоко оцениваю оперативные действия правоохранительных органов по расследованию и реагированию на недавнее распространение секретных правительственных документов США", - сказал Байден.По словам главы государства, он поручил американским военному и разведывательному сообществам "предпринять шаги для дальнейшей защиты и ограничения распространения конфиденциальных данных правительства США"."Наша команда по национальной безопасности тесно координирует свои действия с нашими союзниками и партнерами", - сообщил хозяин Белого дома.
https://ria.ru/20230411/utechki-1864312563.html
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в мире, сша, утечка материалов пентагона, джо байден
В мире, США, Утечка материалов Пентагона, Джо Байден
Байден поручил разведслужбам принять меры по защите секретных данных
Белый дом: Байден поручил военным и разведслужбам принять меры по защите секретных данных