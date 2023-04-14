https://ria.ru/20230414/zaschita-1865454896.html

Байден поручил разведслужбам принять меры по защите секретных данных

Байден поручил разведслужбам принять меры по защите секретных данных - РИА Новости, 14.04.2023

Байден поручил разведслужбам принять меры по защите секретных данных

Президент США Джо Байден поручил военным и разведывательным службам принять меры по защите конфиденциальных данных во избежания повторных утечек, говорится в... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T19:53

2023-04-14T19:53

2023-04-14T20:07

в мире

сша

утечка материалов пентагона

джо байден

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ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден поручил военным и разведывательным службам принять меры по защите конфиденциальных данных во избежания повторных утечек, говорится в заявлении главы государства, которое опубликовал Белый дом."Я высоко оцениваю оперативные действия правоохранительных органов по расследованию и реагированию на недавнее распространение секретных правительственных документов США", - сказал Байден.По словам главы государства, он поручил американским военному и разведывательному сообществам "предпринять шаги для дальнейшей защиты и ограничения распространения конфиденциальных данных правительства США"."Наша команда по национальной безопасности тесно координирует свои действия с нашими союзниками и партнерами", - сообщил хозяин Белого дома.

https://ria.ru/20230411/utechki-1864312563.html

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в мире, сша, утечка материалов пентагона, джо байден