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Власти Запорожской области сократили время действия комендантского часа
Власти Запорожской области сократили время действия комендантского часа - РИА Новости, 14.04.2023
Власти Запорожской области сократили время действия комендантского часа
Время начала комендантского часа в Запорожской области перенесено с 21.00 на 22.30 с 14 апреля, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T19:32
2023-04-14T19:32
2023-04-14T19:32
специальная военная операция на украине
запорожская область
черниговский район
евгений балицкий
россия
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Время начала комендантского часа в Запорожской области перенесено с 21.00 на 22.30 с 14 апреля, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. "Подписал Указ "О режиме комендантского часа на отдельных территориях Запорожской области", согласно которому с 14 апреля 2023 года в регионе действие режима комендантского часа будет сокращено с 22.30 до 05.00", - написал Балицкий в своем телеграм-канале. Он уточнил, что изменения коснутся населенных пунктов Мелитопольского территориального образования, Акимовского, Бердянского, Веселовского, Приазовского, Приморского и Черниговского районов. Ранее комендантский час длился с 21.00 до 05.00.
https://ria.ru/20230414/sbu-1865216338.html
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запорожская область, черниговский район, евгений балицкий, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Черниговский район, Евгений Балицкий, Россия
Власти Запорожской области сократили время действия комендантского часа
В Запорожской области перенесли начало комендантского часа с девяти вечера на 22:30