https://ria.ru/20230414/zaporozhe-1865232176.html
Российские войска ударили по объекту критической инфраструктуры в Запорожье
Российские войска ударили по объекту критической инфраструктуры в Запорожье - РИА Новости, 14.04.2023
Российские войска ударили по объекту критической инфраструктуры в Запорожье
Российские военные нанесли удар по объекту критической энергетической инфраструктуры города Запорожье, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T09:51
2023-04-14T09:51
2023-04-14T09:51
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
владимир рогов
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ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Российские военные нанесли удар по объекту критической энергетической инфраструктуры города Запорожье, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Украинские войска превратили город в свою базу, используя предприятия для размещения вооружений и военной техники, а жилые дома – для прикрытия. Минувшей ночью по позициям боевиков был нанесен точечный удар. В городе прозвучало несколько взрывов. Поражен объект критической энергетической инфраструктуры города", - сказал Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье.
https://ria.ru/20230409/zaporozhe-1864026462.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Владимир Рогов, Запорожье, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российские войска ударили по объекту критической инфраструктуры в Запорожье
Рогов сообщил об ударе по объекту критической энергетической инфраструктуры в Запорожье