https://ria.ru/20230414/zaporozhe-1865232176.html

Российские войска ударили по объекту критической инфраструктуры в Запорожье

Российские войска ударили по объекту критической инфраструктуры в Запорожье - РИА Новости, 14.04.2023

Российские войска ударили по объекту критической инфраструктуры в Запорожье

Российские военные нанесли удар по объекту критической энергетической инфраструктуры города Запорожье, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T09:51

2023-04-14T09:51

2023-04-14T09:51

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

владимир рогов

запорожье

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Российские военные нанесли удар по объекту критической энергетической инфраструктуры города Запорожье, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Украинские войска превратили город в свою базу, используя предприятия для размещения вооружений и военной техники, а жилые дома – для прикрытия. Минувшей ночью по позициям боевиков был нанесен точечный удар. В городе прозвучало несколько взрывов. Поражен объект критической энергетической инфраструктуры города", - сказал Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье.

https://ria.ru/20230409/zaporozhe-1864026462.html

запорожская область

запорожье

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, запорожская область, владимир рогов, запорожье, россия, украина, ситуация в днр и лнр