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Путин подписал закон о размещении информации НКО на защищенных серверах - РИА Новости, 14.04.2023
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20:11 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/zakon-1865458631.html
Путин подписал закон о размещении информации НКО на защищенных серверах
Путин подписал закон о размещении информации НКО на защищенных серверах - РИА Новости, 14.04.2023
Путин подписал закон о размещении информации НКО на защищенных серверах
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий возможность для НКО бесплатно размещать свои информационные ресурсы и базы данных на... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T20:11
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россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий возможность для НКО бесплатно размещать свои информационные ресурсы и базы данных на государственных защищенных серверах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Законом предоставляется различным органам власти возможность оказывать СО НКО услуги по предоставлению вычислительных мощностей на серверах (например, с использованием правительственной государственной единой облачной платформы) для размещения крупных информационных ресурсов СО НКО на защищенной телекоммуникационной инфраструктуре. Кроме того, закон устанавливает право властей предоставить НКО доступ к конструктору сайтов Минцифры. Таким ресурсом пользуются многие образовательные учреждения.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин подписал закон о размещении информации НКО на защищенных серверах

Путин подписал закон о бесплатном размещении информации на защищенных серверах для НКО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий возможность для НКО бесплатно размещать свои информационные ресурсы и базы данных на государственных защищенных серверах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Законом предоставляется различным органам власти возможность оказывать СО НКО услуги по предоставлению вычислительных мощностей на серверах (например, с использованием правительственной государственной единой облачной платформы) для размещения крупных информационных ресурсов СО НКО на защищенной телекоммуникационной инфраструктуре.
Кроме того, закон устанавливает право властей предоставить НКО доступ к конструктору сайтов Минцифры. Таким ресурсом пользуются многие образовательные учреждения.
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