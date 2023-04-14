https://ria.ru/20230414/zakon-1865458631.html

Путин подписал закон о размещении информации НКО на защищенных серверах

Путин подписал закон о размещении информации НКО на защищенных серверах - РИА Новости, 14.04.2023

Путин подписал закон о размещении информации НКО на защищенных серверах

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий возможность для НКО бесплатно размещать свои информационные ресурсы и базы данных на... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T20:11

2023-04-14T20:11

2023-04-14T20:11

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий возможность для НКО бесплатно размещать свои информационные ресурсы и базы данных на государственных защищенных серверах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Законом предоставляется различным органам власти возможность оказывать СО НКО услуги по предоставлению вычислительных мощностей на серверах (например, с использованием правительственной государственной единой облачной платформы) для размещения крупных информационных ресурсов СО НКО на защищенной телекоммуникационной инфраструктуре. Кроме того, закон устанавливает право властей предоставить НКО доступ к конструктору сайтов Минцифры. Таким ресурсом пользуются многие образовательные учреждения.

https://ria.ru/20230406/nalogi-1863562826.html

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россия, владимир путин, общество