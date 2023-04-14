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В Хмельницком захватили храм УПЦ при участии властей
В Хмельницком захватили храм УПЦ при участии властей - РИА Новости, 14.04.2023
В Хмельницком захватили храм УПЦ при участии властей
В городе Хмельницком раскольники при поддержке местных властей захватили храм канонической Украинской православной церкви, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T10:37
2023-04-14T10:37
2023-04-14T11:10
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В городе Хмельницком раскольники при поддержке местных властей захватили храм канонической Украинской православной церкви, сообщается в Telegram-канале Хмельницкой епархии.Речь идет о храме Казанской иконы Божией Матери в микрорайоне Гречаны. По информации епархии, 5 апреля по инициативе начальника управления культуры и туризма Хмельницкого горсовета Артема Ромасюкова и местного депутата Виталия Пидгайчука у церкви стали собираться люди, которые ее никогда не посещали и не были членами религиозной общины. "По призыву Артема Ромасюкова было объявлено незаконное собрание о переходе религиозной общины в другую организацию, которое превратилось в рейдерский захват, спланированный высшими должностными лицами, поскольку не имело никакой юридической силы. После так называемого собрания двери храма сломали и храм был захвачен", — заявили в епархии.Настоятель Петр Дячук и община храма обратились в полицию и Хмельницкую областную госадминистрацию. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. В разных регионах местные власти запрещают деятельность церкви, ссылаясь на ее связь с Россией, а в Верховную раду уже внесли законопроект о ее фактическом запрете на Украине.
https://ria.ru/20230413/lavra-1865018397.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, хмельницкий (город), ситуация вокруг упц
Религия, Россия, Украина, Хмельницкий (город), Ситуация вокруг УПЦ
В Хмельницком захватили храм УПЦ при участии властей
В Хмельницком раскольники захватили храм канонической УПЦ при участии чиновника и депутата
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости.
В городе Хмельницком раскольники при поддержке местных властей захватили храм канонической Украинской православной церкви, сообщается в Telegram-канале
Хмельницкой епархии.
Речь идет о храме Казанской иконы Божией Матери в микрорайоне Гречаны. По информации епархии, 5 апреля по инициативе начальника управления культуры и туризма Хмельницкого горсовета Артема Ромасюкова и местного депутата Виталия Пидгайчука у церкви стали собираться люди, которые ее никогда не посещали и не были членами религиозной общины.
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"По призыву Артема Ромасюкова было объявлено незаконное собрание о переходе религиозной общины в другую организацию, которое превратилось в рейдерский захват, спланированный высшими должностными лицами, поскольку не имело никакой юридической силы. После так называемого собрания двери храма сломали и храм был захвачен", — заявили в епархии.
Настоятель Петр Дячук и община храма обратились в полицию и Хмельницкую областную госадминистрацию.
«
"Все жители города, а особенно жители микрорайона Гречаны, знают, что настоятель храма протоиерей Петр Дячук построил храм и трепетно ухаживал за ним, прилагая много усилий. В храме постоянно молились о воинах — защитниках Украины
, и ежедневно предоставлялись бесплатные обеды для нуждающихся", — заключили в епархии.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. В разных регионах местные власти запрещают деятельность церкви, ссылаясь на ее связь с Россией
, а в Верховную раду
уже внесли законопроект о ее фактическом запрете на Украине
.
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