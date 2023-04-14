https://ria.ru/20230414/zakhvat-1865245028.html

В Хмельницком захватили храм УПЦ при участии властей

В Хмельницком захватили храм УПЦ при участии властей - РИА Новости, 14.04.2023

В Хмельницком захватили храм УПЦ при участии властей

В городе Хмельницком раскольники при поддержке местных властей захватили храм канонической Украинской православной церкви, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T10:37

2023-04-14T10:37

2023-04-14T11:10

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ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В городе Хмельницком раскольники при поддержке местных властей захватили храм канонической Украинской православной церкви, сообщается в Telegram-канале Хмельницкой епархии.Речь идет о храме Казанской иконы Божией Матери в микрорайоне Гречаны. По информации епархии, 5 апреля по инициативе начальника управления культуры и туризма Хмельницкого горсовета Артема Ромасюкова и местного депутата Виталия Пидгайчука у церкви стали собираться люди, которые ее никогда не посещали и не были членами религиозной общины. "По призыву Артема Ромасюкова было объявлено незаконное собрание о переходе религиозной общины в другую организацию, которое превратилось в рейдерский захват, спланированный высшими должностными лицами, поскольку не имело никакой юридической силы. После так называемого собрания двери храма сломали и храм был захвачен", — заявили в епархии.Настоятель Петр Дячук и община храма обратились в полицию и Хмельницкую областную госадминистрацию. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. В разных регионах местные власти запрещают деятельность церкви, ссылаясь на ее связь с Россией, а в Верховную раду уже внесли законопроект о ее фактическом запрете на Украине.

https://ria.ru/20230413/lavra-1865018397.html

https://ria.ru/20230412/lavra-1864770068.html

россия

украина

хмельницкий (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, хмельницкий (город), ситуация вокруг упц