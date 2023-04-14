Рогов обвинил МАГАТЭ в игнорировании провокаций Киева вокруг ЗАЭС
Рогов: запуск в ЗАЭС пока нецелесообразен, так как ВСУ ударят по линиям выдачи мощности
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Запуск в работу Запорожской АЭС пока нецелесообразен, так как украинские войска сразу ударят по линиям выдачи мощности, а МАГАТЭ "ничего не видит", заявил в эфире "Соловьев Live" в пятницу руководитель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Запускать АЭС сейчас смысла нет, потому что эти [украинские войска] сразу наносят удары, занимаются ядерным терроризмом. МАГАТЭ ничего не видит, поэтому перезапускать станцию пока нецелесообразно, так как будут сразу разрушены линии [выдачи мощности]", – сказал Рогов.
В конце марта Запорожскую АЭС посетил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Это был его второй визит на ЗАЭС и первый с тех пор, как 1 сентября прошлого года он учредил постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на станции.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
По официальным данным на 13 апреля, на Запорожской АЭС блок №1 находится в среднем ремонте, реакторная установка - в состоянии "холодный останов". Блок №3 находится в среднем ремонте, реакторная установка - в состоянии "останов для ремонта". Блоки №2 и №4 находятся в резерве, реакторная установка - в состоянии "холодный останов". Блоки №5 и №6 находятся в резерве, реакторная установка - в состоянии "горячий останов". Радиационная обстановка в норме.