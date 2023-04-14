Рейтинг@Mail.ru
Рогов обвинил МАГАТЭ в игнорировании провокаций Киева вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 14.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/zaes-1865235326.html
Рогов обвинил МАГАТЭ в игнорировании провокаций Киева вокруг ЗАЭС
Рогов обвинил МАГАТЭ в игнорировании провокаций Киева вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 14.04.2023
Рогов обвинил МАГАТЭ в игнорировании провокаций Киева вокруг ЗАЭС
Запуск в работу Запорожской АЭС пока нецелесообразен, так как украинские войска сразу ударят по линиям выдачи мощности, а МАГАТЭ "ничего не видит", заявил в... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T10:00
2023-04-14T10:00
безопасность
магатэ
запорожская аэс
владимир рогов
энергодар
европа
рафаэль гросси
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861633039_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_46ea6d3755aa9680a089c48a2f423889.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Запуск в работу Запорожской АЭС пока нецелесообразен, так как украинские войска сразу ударят по линиям выдачи мощности, а МАГАТЭ "ничего не видит", заявил в эфире "Соловьев Live" в пятницу руководитель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Запускать АЭС сейчас смысла нет, потому что эти [украинские войска] сразу наносят удары, занимаются ядерным терроризмом. МАГАТЭ ничего не видит, поэтому перезапускать станцию пока нецелесообразно, так как будут сразу разрушены линии [выдачи мощности]", – сказал Рогов. В конце марта Запорожскую АЭС посетил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Это был его второй визит на ЗАЭС и первый с тех пор, как 1 сентября прошлого года он учредил постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на станции. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. По официальным данным на 13 апреля, на Запорожской АЭС блок №1 находится в среднем ремонте, реакторная установка - в состоянии "холодный останов". Блок №3 находится в среднем ремонте, реакторная установка - в состоянии "останов для ремонта". Блоки №2 и №4 находятся в резерве, реакторная установка - в состоянии "холодный останов". Блоки №5 и №6 находятся в резерве, реакторная установка - в состоянии "горячий останов". Радиационная обстановка в норме.
https://ria.ru/20230413/obstrely-1865178748.html
https://ria.ru/20230414/zaporozhe-1865232176.html
энергодар
европа
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861633039_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2d83f6306c535acfd65d843a10dd7c2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, магатэ, запорожская аэс, владимир рогов, энергодар, европа, рафаэль гросси, запорожская область
Безопасность, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Владимир Рогов, Энергодар, Европа, Рафаэль Гросси, Запорожская область
Рогов обвинил МАГАТЭ в игнорировании провокаций Киева вокруг ЗАЭС

Рогов: запуск в ЗАЭС пока нецелесообразен, так как ВСУ ударят по линиям выдачи мощности

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Запуск в работу Запорожской АЭС пока нецелесообразен, так как украинские войска сразу ударят по линиям выдачи мощности, а МАГАТЭ "ничего не видит", заявил в эфире "Соловьев Live" в пятницу руководитель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Запускать АЭС сейчас смысла нет, потому что эти [украинские войска] сразу наносят удары, занимаются ядерным терроризмом. МАГАТЭ ничего не видит, поэтому перезапускать станцию пока нецелесообразно, так как будут сразу разрушены линии [выдачи мощности]", – сказал Рогов.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Эксперты МАГАТЭ заявили, что регулярно слышат обстрелы в районе ЗАЭС
Вчера, 20:50
В конце марта Запорожскую АЭС посетил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Это был его второй визит на ЗАЭС и первый с тех пор, как 1 сентября прошлого года он учредил постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на станции.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
По официальным данным на 13 апреля, на Запорожской АЭС блок №1 находится в среднем ремонте, реакторная установка - в состоянии "холодный останов". Блок №3 находится в среднем ремонте, реакторная установка - в состоянии "останов для ремонта". Блоки №2 и №4 находятся в резерве, реакторная установка - в состоянии "холодный останов". Блоки №5 и №6 находятся в резерве, реакторная установка - в состоянии "горячий останов". Радиационная обстановка в норме.
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Российские войска ударили по объекту критической инфраструктуры в Запорожье
09:51
 
БезопасностьМАГАТЭЗапорожская АЭСВладимир РоговЭнергодарЕвропаРафаэль ГроссиЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала