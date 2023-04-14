https://ria.ru/20230414/zaes-1865235326.html

Рогов обвинил МАГАТЭ в игнорировании провокаций Киева вокруг ЗАЭС

Рогов обвинил МАГАТЭ в игнорировании провокаций Киева вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 14.04.2023

Рогов обвинил МАГАТЭ в игнорировании провокаций Киева вокруг ЗАЭС

Запуск в работу Запорожской АЭС пока нецелесообразен, так как украинские войска сразу ударят по линиям выдачи мощности, а МАГАТЭ "ничего не видит", заявил в... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T10:00

2023-04-14T10:00

2023-04-14T10:00

безопасность

магатэ

запорожская аэс

владимир рогов

энергодар

европа

рафаэль гросси

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Запуск в работу Запорожской АЭС пока нецелесообразен, так как украинские войска сразу ударят по линиям выдачи мощности, а МАГАТЭ "ничего не видит", заявил в эфире "Соловьев Live" в пятницу руководитель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Запускать АЭС сейчас смысла нет, потому что эти [украинские войска] сразу наносят удары, занимаются ядерным терроризмом. МАГАТЭ ничего не видит, поэтому перезапускать станцию пока нецелесообразно, так как будут сразу разрушены линии [выдачи мощности]", – сказал Рогов. В конце марта Запорожскую АЭС посетил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Это был его второй визит на ЗАЭС и первый с тех пор, как 1 сентября прошлого года он учредил постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на станции. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. По официальным данным на 13 апреля, на Запорожской АЭС блок №1 находится в среднем ремонте, реакторная установка - в состоянии "холодный останов". Блок №3 находится в среднем ремонте, реакторная установка - в состоянии "останов для ремонта". Блоки №2 и №4 находятся в резерве, реакторная установка - в состоянии "холодный останов". Блоки №5 и №6 находятся в резерве, реакторная установка - в состоянии "горячий останов". Радиационная обстановка в норме.

https://ria.ru/20230413/obstrely-1865178748.html

https://ria.ru/20230414/zaporozhe-1865232176.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, магатэ, запорожская аэс, владимир рогов, энергодар, европа, рафаэль гросси, запорожская область