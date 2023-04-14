https://ria.ru/20230414/yasinovataya-1865476737.html

Пушилин взял на контроль ситуацию с пострадавшими при обстреле Ясиноватой

Пушилин взял на контроль ситуацию с пострадавшими при обстреле Ясиноватой - РИА Новости, 14.04.2023

Пушилин взял на контроль ситуацию с пострадавшими при обстреле Ясиноватой

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что взял на личный контроль ситуацию с оказанием помощи пострадавшим при обстреле Ясиноватой, написал он в своем... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T22:34

2023-04-14T22:34

2023-04-14T22:34

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

донбасс

денис пушилин

сцкк

россия

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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что взял на личный контроль ситуацию с оказанием помощи пострадавшим при обстреле Ясиноватой, написал он в своем телеграм-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что четыре мирных жителя Ясиноватой погибли, десять ранены при обстреле города из РСЗО. Пушилин также напомнил об интенсификации обстрелов городов Донбасса в праздники, призвал жителей беречь себя и быть аккуратнее. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20230414/artemovsk-1865466635.html

ясиноватая

донецкая народная республика

донбасс

россия

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ясиноватая, донецкая народная республика, донбасс, денис пушилин, сцкк, россия