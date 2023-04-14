https://ria.ru/20230414/yasinovataya-1865476737.html
Пушилин взял на контроль ситуацию с пострадавшими при обстреле Ясиноватой
Пушилин взял на контроль ситуацию с пострадавшими при обстреле Ясиноватой - РИА Новости, 14.04.2023
Пушилин взял на контроль ситуацию с пострадавшими при обстреле Ясиноватой
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что взял на личный контроль ситуацию с оказанием помощи пострадавшим при обстреле Ясиноватой, написал он в своем... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T22:34
2023-04-14T22:34
2023-04-14T22:34
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
донбасс
денис пушилин
сцкк
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846369005_0:131:2000:1256_1920x0_80_0_0_bff55d5e6faf2af112eceee2fece9769.jpg
ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что взял на личный контроль ситуацию с оказанием помощи пострадавшим при обстреле Ясиноватой, написал он в своем телеграм-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что четыре мирных жителя Ясиноватой погибли, десять ранены при обстреле города из РСЗО. Пушилин также напомнил об интенсификации обстрелов городов Донбасса в праздники, призвал жителей беречь себя и быть аккуратнее. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20230414/artemovsk-1865466635.html
ясиноватая
донецкая народная республика
донбасс
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846369005_268:0:2000:1299_1920x0_80_0_0_fd8f1b7592011438370d028aa1c9041f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ясиноватая, донецкая народная республика, донбасс, денис пушилин, сцкк, россия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Денис Пушилин, СЦКК, Россия
Пушилин взял на контроль ситуацию с пострадавшими при обстреле Ясиноватой
Пушилин заявил, что взял на контроль ситуацию с пострадавшими при обстреле Ясиноватой