Рейтинг@Mail.ru
Пушилин взял на контроль ситуацию с пострадавшими при обстреле Ясиноватой - РИА Новости, 14.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:34 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/yasinovataya-1865476737.html
Пушилин взял на контроль ситуацию с пострадавшими при обстреле Ясиноватой
Пушилин взял на контроль ситуацию с пострадавшими при обстреле Ясиноватой - РИА Новости, 14.04.2023
Пушилин взял на контроль ситуацию с пострадавшими при обстреле Ясиноватой
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что взял на личный контроль ситуацию с оказанием помощи пострадавшим при обстреле Ясиноватой, написал он в своем... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T22:34
2023-04-14T22:34
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
донбасс
денис пушилин
сцкк
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846369005_0:131:2000:1256_1920x0_80_0_0_bff55d5e6faf2af112eceee2fece9769.jpg
ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что взял на личный контроль ситуацию с оказанием помощи пострадавшим при обстреле Ясиноватой, написал он в своем телеграм-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что четыре мирных жителя Ясиноватой погибли, десять ранены при обстреле города из РСЗО. Пушилин также напомнил об интенсификации обстрелов городов Донбасса в праздники, призвал жителей беречь себя и быть аккуратнее. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20230414/artemovsk-1865466635.html
ясиноватая
донецкая народная республика
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846369005_268:0:2000:1299_1920x0_80_0_0_fd8f1b7592011438370d028aa1c9041f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ясиноватая, донецкая народная республика, донбасс, денис пушилин, сцкк, россия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Денис Пушилин, СЦКК, Россия
Пушилин взял на контроль ситуацию с пострадавшими при обстреле Ясиноватой

Пушилин заявил, что взял на контроль ситуацию с пострадавшими при обстреле Ясиноватой

© РИА Новости / Сергей БатуринВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что взял на личный контроль ситуацию с оказанием помощи пострадавшим при обстреле Ясиноватой, написал он в своем телеграм-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что четыре мирных жителя Ясиноватой погибли, десять ранены при обстреле города из РСЗО.
«
"Очередной обстрел по жилым кварталам Республики. В Ясиноватой четыре погибших и 10 раненых, среди которых семилетняя девочка. Держим на контроле ситуацию с оказанием помощи, все службы работают", - написал Пушилин.
Пушилин также напомнил об интенсификации обстрелов городов Донбасса в праздники, призвал жителей беречь себя и быть аккуратнее.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Росcийские военные берут противника в клещи в Артемовске - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Российские силы продолжают наступление в Артемовске
Вчера, 21:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаДонбассДенис ПушилинСЦККРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала