https://ria.ru/20230414/yaponiya-1865259854.html

Власти Японии одобрили план создания первой в стране игорной зоны

Власти Японии одобрили план создания первой в стране игорной зоны - РИА Новости, 14.04.2023

Власти Японии одобрили план создания первой в стране игорной зоны

Правительство Японии одобрило план по созданию первой в стране зоны развлечений, в которой будут и казино, в префектуре Осака, заявил министр государственных... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T13:06

2023-04-14T13:06

2023-04-14T13:06

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ТОКИО, 14 апр — РИА Новости. Правительство Японии одобрило план по созданию первой в стране зоны развлечений, в которой будут и казино, в префектуре Осака, заявил министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Тэцуо Сайто. "Сегодня мы провели заседание штаба по продвижению комплексных зон развлечений и одобрили план", — отметил Сайто.Штаб по продвижению комплексных зон развлечений возглавляет премьер-министр страны Фумио Кисида. "Как ожидается, зона станет туристическим центром, несущим в мир очарование Японии и вносящим дополнительный вклад в развитие региона Кансай после всемирной выставки ЭКСПО-2025", — отметил он. Вместе с этим премьер вновь призвал обеспечить действенные меры по предотвращению роста зависимости от азартных игр. Проект создания комплексной зоны развлечений с казино, разработанный при сотрудничестве с американской MGM Resorts International, был подан в апреле прошлого года совместно администрациями префектуры Осака и одноименного города. Комплекс разместят на искусственном острове Юмэсима, где в 2025 году пройдет всемирная выставка ЭКСПО-2025. Ориентировочный срок запуска зоны — конец 2029 года. Одновременно с Осакой план по созданию зоны развлечений с казино подала и префектура Нагасаки. Решение по ней еще не принято.В Японии действует закон от 1950 года, первая редакция которого была создана в 1882 году, запрещающий азартные игры. Существуют исключения для лодочных, вело- и автогонок, а также для лотерей, которые считаются так называемыми "общественными азартными играми" и часть дохода от которых поступает в казну. Широко известные "патинко" — залы с игровыми автоматами — не нарушают закон за счет хитрой трехступенчатой системы ставок и получения выигрыша, которая позволяет легально обходить закон о запрете азартных игр. В то же время в юридической практике до сих пор существуют случаи, когда прокуратура возбуждала уголовные дела за то, что за обедом компания друзей заключала пари на 1000 иен (около 7,5 долларов) на то, какая школьная команда победит в общенациональном турнире по бейсболу.

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, осака (город), новости - туризм, нагасаки (город), туристы