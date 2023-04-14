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В Липецкой области увеличили выплату ветеранам ВОВ

В Липецкой области увеличили выплату ветеранам ВОВ - РИА Новости, 14.04.2023

В Липецкой области увеличили выплату ветеранам ВОВ

Размер ежегодной областной выплаты ко Дню Победы участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Липецкой области, будет увеличен с семи до десяти тысяч... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T10:31

2023-04-14T10:31

2023-04-14T10:31

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 14 апр – РИА Новости. Размер ежегодной областной выплаты ко Дню Победы участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Липецкой области, будет увеличен с семи до десяти тысяч рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, средства будут выделены из бюджета региона.Артамонов отметил, что также выплаты к празднику получат несовершеннолетние узники концлагерей и награжденные почетным знаком "Жителю блокадного Ленинграда" – в размере 3000 рублей, труженики тыла и вдовы (вдовцы) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны – 2000 рублей. Заявление на предоставление выплаты подавать не нужно. Деньги поступят на счет до 9 мая."Мы бережно храним память о великом подвиге наших предков и воспитываем у молодого поколения чувство благодарности и уважения к воинам-победителям, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной, к труженикам тыла и мирным жителям страны, испытавшим все ужасы фашистской оккупации", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230413/gastrokemp-1864975528.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Артем Смирнов

игорь артамонов