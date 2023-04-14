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В Липецкой области увеличили выплату ветеранам ВОВ - РИА Новости, 14.04.2023
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Липецкая область
 
10:31 14.04.2023
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В Липецкой области увеличили выплату ветеранам ВОВ
В Липецкой области увеличили выплату ветеранам ВОВ - РИА Новости, 14.04.2023
В Липецкой области увеличили выплату ветеранам ВОВ
Размер ежегодной областной выплаты ко Дню Победы участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Липецкой области, будет увеличен с семи до десяти тысяч... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T10:31
2023-04-14T10:31
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 14 апр – РИА Новости. Размер ежегодной областной выплаты ко Дню Победы участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Липецкой области, будет увеличен с семи до десяти тысяч рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, средства будут выделены из бюджета региона.Артамонов отметил, что также выплаты к празднику получат несовершеннолетние узники концлагерей и награжденные почетным знаком "Жителю блокадного Ленинграда" – в размере 3000 рублей, труженики тыла и вдовы (вдовцы) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны – 2000 рублей. Заявление на предоставление выплаты подавать не нужно. Деньги поступят на счет до 9 мая."Мы бережно храним память о великом подвиге наших предков и воспитываем у молодого поколения чувство благодарности и уважения к воинам-победителям, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной, к труженикам тыла и мирным жителям страны, испытавшим все ужасы фашистской оккупации", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

В Липецкой области увеличили выплату ветеранам ВОВ

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 14 апр – РИА Новости. Размер ежегодной областной выплаты ко Дню Победы участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Липецкой области, будет увеличен с семи до десяти тысяч рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, средства будут выделены из бюджета региона.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
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Вчера, 10:22
Артамонов отметил, что также выплаты к празднику получат несовершеннолетние узники концлагерей и награжденные почетным знаком "Жителю блокадного Ленинграда" – в размере 3000 рублей, труженики тыла и вдовы (вдовцы) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны – 2000 рублей. Заявление на предоставление выплаты подавать не нужно. Деньги поступят на счет до 9 мая.
"Мы бережно храним память о великом подвиге наших предков и воспитываем у молодого поколения чувство благодарности и уважения к воинам-победителям, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной, к труженикам тыла и мирным жителям страны, испытавшим все ужасы фашистской оккупации", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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