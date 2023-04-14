https://ria.ru/20230414/vyplaty-1865243456.html
В Липецкой области увеличили выплату ветеранам ВОВ
В Липецкой области увеличили выплату ветеранам ВОВ - РИА Новости, 14.04.2023
В Липецкой области увеличили выплату ветеранам ВОВ
Размер ежегодной областной выплаты ко Дню Победы участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Липецкой области, будет увеличен с семи до десяти тысяч... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T10:31
2023-04-14T10:31
2023-04-14T10:31
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851910974_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5bba12b8e17bdd5536b2d2f48b17f7cf.jpg
ЛИПЕЦК, 14 апр – РИА Новости. Размер ежегодной областной выплаты ко Дню Победы участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Липецкой области, будет увеличен с семи до десяти тысяч рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, средства будут выделены из бюджета региона.Артамонов отметил, что также выплаты к празднику получат несовершеннолетние узники концлагерей и награжденные почетным знаком "Жителю блокадного Ленинграда" – в размере 3000 рублей, труженики тыла и вдовы (вдовцы) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны – 2000 рублей. Заявление на предоставление выплаты подавать не нужно. Деньги поступят на счет до 9 мая."Мы бережно храним память о великом подвиге наших предков и воспитываем у молодого поколения чувство благодарности и уважения к воинам-победителям, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной, к труженикам тыла и мирным жителям страны, испытавшим все ужасы фашистской оккупации", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230413/gastrokemp-1864975528.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851910974_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_b46a665d476ecdd4508232f659cd1cbf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 14 апр – РИА Новости
. Размер ежегодной областной выплаты ко Дню Победы участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Липецкой области, будет увеличен с семи до десяти тысяч рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов
.
По его словам, средства будут выделены из бюджета региона.
Первый гастрокэмп прошел в Липецкой области
Артамонов отметил, что также выплаты к празднику получат несовершеннолетние узники концлагерей и награжденные почетным знаком "Жителю блокадного Ленинграда" – в размере 3000 рублей, труженики тыла и вдовы (вдовцы) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны – 2000 рублей. Заявление на предоставление выплаты подавать не нужно. Деньги поступят на счет до 9 мая.
"Мы бережно храним память о великом подвиге наших предков и воспитываем у молодого поколения чувство благодарности и уважения к воинам-победителям, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной, к труженикам тыла и мирным жителям страны, испытавшим все ужасы фашистской оккупации", – сказал Артамонов.