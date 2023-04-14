https://ria.ru/20230414/vsu-1865227847.html

Киев отправляет на фронт неподготовленных бойцов, заявил военный ВСУ

Киев отправляет на фронт неподготовленных бойцов, заявил военный ВСУ - РИА Новости, 14.04.2023

Киев отправляет на фронт неподготовленных бойцов, заявил военный ВСУ

Украинский военный Михаил Чокнадий заявил, что на артемовское направление в качестве подкрепления Киев направляет неподготовленных людей, которые ни разу не... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T09:38

2023-04-14T09:38

2023-04-14T09:38

специальная военная операция на украине

в мире

киев

артемовск

сумская область

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Украинский военный Михаил Чокнадий заявил, что на артемовское направление в качестве подкрепления Киев направляет неподготовленных людей, которые ни разу не стреляли. "Они ни разу в жизни даже не стреляли. И вообще никакой подготовки не проходили. Они побыли где-то в Сумской области пять дней. После чего их отправили сюда, на бахмутское (артемовское – ред.) направление. Еще им пулеметы дали, а люди заряжать магазины не умеют", - приводит слова Чокнадия украинское издание "Страна.ua". Также Чокнадий заявил, что военкоматы ловят и отправляют туда даже многодетных, а представителей "золотой молодежи", депутатов, чиновников и их детей не трогают. "Ловят таких простых ребят, которые не имеют возможности откупиться. Почему ловят бедняка и сюда отправляют, а сами сидят в военкоматах и карманы на взятках набивают. А замминистра обороны Анна Маляр в это время заявляет, что у нас нет таких людей, которые без соответствующей подготовки идут на фронт", - сказал Чокнадий на видео, опубликованном "Страной.ua". Украинские СМИ ранее неоднократно сообщали об облавах на призывников, проходящих в стране. Сообщалось об использовании военными машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных в пункты сбора, раздаче повесток сотрудниками коммунальных служб. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава.

https://ria.ru/20230412/ukraina-1864720399.html

https://ria.ru/20230406/vsu-1863568274.html

киев

артемовск

сумская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, киев, артемовск, сумская область