https://ria.ru/20230414/vstrecha-1865294050.html

Лавров заявил о подготовке встречи глав МИД России, Сирии, Ирана и Турции

Лавров заявил о подготовке встречи глав МИД России, Сирии, Ирана и Турции - РИА Новости, 14.04.2023

Лавров заявил о подготовке встречи глав МИД России, Сирии, Ирана и Турции

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что дата, место и параметры четырехсторонней встречи глав внешнеполитических ведомств России, Сирии, Ирана и Турции сейчас... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T12:59

2023-04-14T12:59

2023-04-14T13:06

россия

сирия

иран

сергей лавров

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САМАРКАНД, 14 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что дата, место и параметры четырехсторонней встречи глав внешнеполитических ведомств России, Сирии, Ирана и Турции сейчас согласовываются."Да, мы сейчас согласовываем дату, место, параметры дискуссии", - сказал глава МИД в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о четырехсторонней встрече.Министр указал, что предварительных условий для встречи глав МИД РФ, Ирана, Сирии и Турции быть не должно."Наша позиция очень простая: едва ли здесь уместны предварительные условия", - добавил глава российского МИД.

https://ria.ru/20230413/diplomatiya-1865193050.html

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сирия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сирия, иран, сергей лавров