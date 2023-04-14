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Лавров заявил о подготовке встречи глав МИД России, Сирии, Ирана и Турции - РИА Новости, 14.04.2023
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12:59 14.04.2023 (обновлено: 13:06 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/vstrecha-1865294050.html
Лавров заявил о подготовке встречи глав МИД России, Сирии, Ирана и Турции
Лавров заявил о подготовке встречи глав МИД России, Сирии, Ирана и Турции - РИА Новости, 14.04.2023
Лавров заявил о подготовке встречи глав МИД России, Сирии, Ирана и Турции
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что дата, место и параметры четырехсторонней встречи глав внешнеполитических ведомств России, Сирии, Ирана и Турции сейчас... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T12:59
2023-04-14T13:06
россия
сирия
иран
сергей лавров
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САМАРКАНД, 14 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что дата, место и параметры четырехсторонней встречи глав внешнеполитических ведомств России, Сирии, Ирана и Турции сейчас согласовываются."Да, мы сейчас согласовываем дату, место, параметры дискуссии", - сказал глава МИД в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о четырехсторонней встрече.Министр указал, что предварительных условий для встречи глав МИД РФ, Ирана, Сирии и Турции быть не должно."Наша позиция очень простая: едва ли здесь уместны предварительные условия", - добавил глава российского МИД.
https://ria.ru/20230413/diplomatiya-1865193050.html
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россия, сирия, иран, сергей лавров
Россия, Сирия, Иран, Сергей Лавров
Лавров заявил о подготовке встречи глав МИД России, Сирии, Ирана и Турции

Лавров: параметры встречи глав МИД России, Сирии, Ирана и Турции согласовываются

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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САМАРКАНД, 14 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что дата, место и параметры четырехсторонней встречи глав внешнеполитических ведомств России, Сирии, Ирана и Турции сейчас согласовываются.
"Да, мы сейчас согласовываем дату, место, параметры дискуссии", - сказал глава МИД в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о четырехсторонней встрече.
Министр указал, что предварительных условий для встречи глав МИД РФ, Ирана, Сирии и Турции быть не должно.
"Наша позиция очень простая: едва ли здесь уместны предварительные условия", - добавил глава российского МИД.
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