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ВС России уничтожили до 35 украинских военных на Херсонском направлении

ВС России уничтожили до 35 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 14.04.2023

ВС России уничтожили до 35 украинских военных на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 35 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, боевую машину РСЗО "Град", а также... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T15:13

2023-04-14T15:13

2023-04-14T15:19

специальная военная операция на украине

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 35 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, боевую машину РСЗО "Град", а также самоходную гаубицу "Акация", сообщило в пятницу Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения противника уничтожено до 35 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, боевая машина РСЗО "Град", а также самоходная гаубица "Акация", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, ситуация в днр и лнр