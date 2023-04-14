https://ria.ru/20230414/vodolatskiy-1865375348.html
СБУ заочно обвинила депутата Госдумы Водолацкого в поддержке спецоперации
СБУ заочно обвинила депутата Госдумы Водолацкого в поддержке спецоперации - РИА Новости, 14.04.2023
СБУ заочно обвинила депутата Госдумы Водолацкого в поддержке спецоперации
Служба безопасности Украины заочно обвинила депутата Госдумы России Виктора Водолацкого в поддержке российской спецоперации против Киева, сообщает в пятницу... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T16:07
2023-04-14T16:07
2023-04-14T16:07
специальная военная операция на украине
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виктор водолацкий
госдума рф
служба безопасности украины
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Служба безопасности Украины заочно обвинила депутата Госдумы России Виктора Водолацкого в поддержке российской спецоперации против Киева, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства. "Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на депутата Госдумы РФ Виктора Водолацкого", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале СБУ. В нем также сообщается, что Водолацкий посещал ЛНР после начала СВО, регулярно организовывал сбор материально-технической помощи для нужд военнослужащих Южного военного округа Вооруженных сил России, а также занимался организацией раздачи гуманитарной помощи в ЛНР. Водолацкому предъявлены обвинения по двум уголовным статьям, которые предусматривают наказание за умышленные действия с целью изменения границ Украины и оправдание "вооруженной агрессии против Украины".
https://ria.ru/20230407/obvinenie-1863774086.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Луганская Народная Республика, Виктор Водолацкий, Госдума РФ, Служба безопасности Украины
СБУ заочно обвинила депутата Госдумы Водолацкого в поддержке спецоперации
СБУ заочно обвинила депутата Госдумы Виктора Водолацкого в поддержке спецоперации