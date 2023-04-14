https://ria.ru/20230414/vodolatskiy-1865375348.html

СБУ заочно обвинила депутата Госдумы Водолацкого в поддержке спецоперации

СБУ заочно обвинила депутата Госдумы Водолацкого в поддержке спецоперации - РИА Новости, 14.04.2023

СБУ заочно обвинила депутата Госдумы Водолацкого в поддержке спецоперации

Служба безопасности Украины заочно обвинила депутата Госдумы России Виктора Водолацкого в поддержке российской спецоперации против Киева, сообщает в пятницу... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T16:07

2023-04-14T16:07

2023-04-14T16:07

специальная военная операция на украине

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госдума рф

служба безопасности украины

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Служба безопасности Украины заочно обвинила депутата Госдумы России Виктора Водолацкого в поддержке российской спецоперации против Киева, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства. "Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на депутата Госдумы РФ Виктора Водолацкого", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале СБУ. В нем также сообщается, что Водолацкий посещал ЛНР после начала СВО, регулярно организовывал сбор материально-технической помощи для нужд военнослужащих Южного военного округа Вооруженных сил России, а также занимался организацией раздачи гуманитарной помощи в ЛНР. Водолацкому предъявлены обвинения по двум уголовным статьям, которые предусматривают наказание за умышленные действия с целью изменения границ Украины и оправдание "вооруженной агрессии против Украины".

https://ria.ru/20230407/obvinenie-1863774086.html

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в мире, украина, россия, луганская народная республика, виктор водолацкий, госдума рф, служба безопасности украины