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СБУ заочно обвинила депутата Госдумы Водолацкого в поддержке спецоперации - РИА Новости, 14.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:07 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/vodolatskiy-1865375348.html
СБУ заочно обвинила депутата Госдумы Водолацкого в поддержке спецоперации
СБУ заочно обвинила депутата Госдумы Водолацкого в поддержке спецоперации - РИА Новости, 14.04.2023
СБУ заочно обвинила депутата Госдумы Водолацкого в поддержке спецоперации
Служба безопасности Украины заочно обвинила депутата Госдумы России Виктора Водолацкого в поддержке российской спецоперации против Киева, сообщает в пятницу... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T16:07
2023-04-14T16:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
луганская народная республика
виктор водолацкий
госдума рф
служба безопасности украины
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Служба безопасности Украины заочно обвинила депутата Госдумы России Виктора Водолацкого в поддержке российской спецоперации против Киева, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства. "Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на депутата Госдумы РФ Виктора Водолацкого", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале СБУ. В нем также сообщается, что Водолацкий посещал ЛНР после начала СВО, регулярно организовывал сбор материально-технической помощи для нужд военнослужащих Южного военного округа Вооруженных сил России, а также занимался организацией раздачи гуманитарной помощи в ЛНР. Водолацкому предъявлены обвинения по двум уголовным статьям, которые предусматривают наказание за умышленные действия с целью изменения границ Украины и оправдание "вооруженной агрессии против Украины".
https://ria.ru/20230407/obvinenie-1863774086.html
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в мире, украина, россия, луганская народная республика, виктор водолацкий, госдума рф, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Луганская Народная Республика, Виктор Водолацкий, Госдума РФ, Служба безопасности Украины
СБУ заочно обвинила депутата Госдумы Водолацкого в поддержке спецоперации

СБУ заочно обвинила депутата Госдумы Виктора Водолацкого в поддержке спецоперации

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВиктор Водолацкий
Виктор Водолацкий - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Виктор Водолацкий. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Служба безопасности Украины заочно обвинила депутата Госдумы России Виктора Водолацкого в поддержке российской спецоперации против Киева, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.
"Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на депутата Госдумы РФ Виктора Водолацкого", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале СБУ.
В нем также сообщается, что Водолацкий посещал ЛНР после начала СВО, регулярно организовывал сбор материально-технической помощи для нужд военнослужащих Южного военного округа Вооруженных сил России, а также занимался организацией раздачи гуманитарной помощи в ЛНР.
Водолацкому предъявлены обвинения по двум уголовным статьям, которые предусматривают наказание за умышленные действия с целью изменения границ Украины и оправдание "вооруженной агрессии против Украины".
Проверки СБУ - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
СБУ обвинила в госизмене политолога Лазарева, выступавшего в эфире RT
7 апреля, 14:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВиктор ВодолацкийГосдума РФСлужба безопасности Украины
 
 
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