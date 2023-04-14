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Сайт визового центра Испании заработал после длительного сбоя - РИА Новости, 14.04.2023
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Туризм
 
16:19 14.04.2023 (обновлено: 16:42 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/vizy-1865376455.html
Сайт визового центра Испании заработал после длительного сбоя
Сайт визового центра Испании заработал после длительного сбоя - РИА Новости, 14.04.2023
Сайт визового центра Испании заработал после длительного сбоя
Сайт визового центра Испании снова заработал, и, как рассказали его представители, все онлайн-услуги доступны в полном объеме. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T16:19
2023-04-14T16:42
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
испания
франция
визы
шенгенская виза
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Сайт визового центра Испании снова заработал, и, как рассказали его представители, все онлайн-услуги доступны в полном объеме.Сегодня, 14 апреля, еще несколько часов назад на официальном сайте визового центра Испании в России – BLS International – высвечивалась лишь ироничная надпись "All is well". До этого туристы на профильных форумах, на Телеграм-каналах рассказывали, что сбои длятся уже пару дней.Как сообщал Tourdom.ru, желающие не могли записаться на подачу документов и узнать результат рассмотрения заявления. Даже если сервис оживал, на этапе оформления записи в ВЦ он все равно становился недоступным, сообщал о технических ошибках при отправке формы.Попытка перейти на сайт еще сегодня приводила к почти пустой странице. Сейчас сайт открывается полностью. Можно и попытаться записаться на подачу документов."Перед сезоном люди желают поскорее оформить визы, – объяснила РИА Новости автор телеграм-канала Juliya Visa Юлия Валд. – Например, на подачу документов в визовый центр Франции по-прежнему не записаться, так как она дает самые длинные шенгены на данный момент. Можно месяц или два ждать окна. Практически нереально записаться без бота".Испания, по ее словам, тоже лояльна. Страна дает менее длительные визы, чем Франция, но можно записаться на подачу документов самостоятельно. "От большого числа желающих и, возможно, ботов и обновлений, сайт сначала просто падал, а потом "прилег", – уточнила Валд. Версию, что на сайт была атака, по ее словам, в консульстве не подтвердили."На сайте велись технические работы. Сейчас он функционирует в полном объеме", – объяснили РИА Новости в визовом центре. Дозвониться удалось с первого раза, проблем не было."Как только сайт заработал в некоторых городах появились слоты, вполне реально записаться на подачу документов вручную, без ботов", - добавила Юлия Валд. По ее словам, нескольких клиентов уже записали.
https://ria.ru/20230413/kitay-1864997992.html
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РИА Новости
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96
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новости - туризм, туризм, туристы, испания, франция, визы, шенгенская виза
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Испания, Франция, Визы, Шенгенская виза
Сайт визового центра Испании заработал после длительного сбоя

Cайт визового центра Испании заработал после длительного сбоя

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Сайт визового центра Испании снова заработал, и, как рассказали его представители, все онлайн-услуги доступны в полном объеме.
Сегодня, 14 апреля, еще несколько часов назад на официальном сайте визового центра Испании в России – BLS International – высвечивалась лишь ироничная надпись "All is well". До этого туристы на профильных форумах, на Телеграм-каналах рассказывали, что сбои длятся уже пару дней.
Как сообщал Tourdom.ru, желающие не могли записаться на подачу документов и узнать результат рассмотрения заявления. Даже если сервис оживал, на этапе оформления записи в ВЦ он все равно становился недоступным, сообщал о технических ошибках при отправке формы.
Попытка перейти на сайт еще сегодня приводила к почти пустой странице. Сейчас сайт открывается полностью. Можно и попытаться записаться на подачу документов.
"Перед сезоном люди желают поскорее оформить визы, – объяснила РИА Новости автор телеграм-канала Juliya Visa Юлия Валд. – Например, на подачу документов в визовый центр Франции по-прежнему не записаться, так как она дает самые длинные шенгены на данный момент. Можно месяц или два ждать окна. Практически нереально записаться без бота".
Испания, по ее словам, тоже лояльна. Страна дает менее длительные визы, чем Франция, но можно записаться на подачу документов самостоятельно. "От большого числа желающих и, возможно, ботов и обновлений, сайт сначала просто падал, а потом "прилег", – уточнила Валд. Версию, что на сайт была атака, по ее словам, в консульстве не подтвердили.
"На сайте велись технические работы. Сейчас он функционирует в полном объеме", – объяснили РИА Новости в визовом центре. Дозвониться удалось с первого раза, проблем не было.
"Как только сайт заработал в некоторых городах появились слоты, вполне реально записаться на подачу документов вручную, без ботов", - добавила Юлия Валд. По ее словам, нескольких клиентов уже записали.
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