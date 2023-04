https://ria.ru/20230414/vizy-1865376455.html

Сайт визового центра Испании заработал после длительного сбоя

Сайт визового центра Испании заработал после длительного сбоя - РИА Новости, 14.04.2023

Сайт визового центра Испании заработал после длительного сбоя

Сайт визового центра Испании снова заработал, и, как рассказали его представители, все онлайн-услуги доступны в полном объеме. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T16:19

2023-04-14T16:19

2023-04-14T16:42

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Сайт визового центра Испании снова заработал, и, как рассказали его представители, все онлайн-услуги доступны в полном объеме.Сегодня, 14 апреля, еще несколько часов назад на официальном сайте визового центра Испании в России – BLS International – высвечивалась лишь ироничная надпись "All is well". До этого туристы на профильных форумах, на Телеграм-каналах рассказывали, что сбои длятся уже пару дней.Как сообщал Tourdom.ru, желающие не могли записаться на подачу документов и узнать результат рассмотрения заявления. Даже если сервис оживал, на этапе оформления записи в ВЦ он все равно становился недоступным, сообщал о технических ошибках при отправке формы.Попытка перейти на сайт еще сегодня приводила к почти пустой странице. Сейчас сайт открывается полностью. Можно и попытаться записаться на подачу документов."Перед сезоном люди желают поскорее оформить визы, – объяснила РИА Новости автор телеграм-канала Juliya Visa Юлия Валд. – Например, на подачу документов в визовый центр Франции по-прежнему не записаться, так как она дает самые длинные шенгены на данный момент. Можно месяц или два ждать окна. Практически нереально записаться без бота".Испания, по ее словам, тоже лояльна. Страна дает менее длительные визы, чем Франция, но можно записаться на подачу документов самостоятельно. "От большого числа желающих и, возможно, ботов и обновлений, сайт сначала просто падал, а потом "прилег", – уточнила Валд. Версию, что на сайт была атака, по ее словам, в консульстве не подтвердили."На сайте велись технические работы. Сейчас он функционирует в полном объеме", – объяснили РИА Новости в визовом центре. Дозвониться удалось с первого раза, проблем не было."Как только сайт заработал в некоторых городах появились слоты, вполне реально записаться на подачу документов вручную, без ботов", - добавила Юлия Валд. По ее словам, нескольких клиентов уже записали.

испания

франция

2023

Лана Баева

Лана Баева

