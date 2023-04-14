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США начали выдавать визы российской делегации для участия в СБ ООН

США начали выдавать визы российской делегации для участия в СБ ООН - РИА Новости, 14.04.2023

США начали выдавать визы российской делегации для участия в СБ ООН

США начали выдавать визы российской делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым для участия в заседаниях Совбеза ООН, сообщил МИД. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T13:53

2023-04-14T13:53

2023-04-14T14:21

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сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

москва

в мире

сергей рябков

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. США начали выдавать визы российской делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым для участия в заседаниях Совбеза ООН, сообщил МИД.В апреле Россия председательствует в Совбезе Организации Объединенных Наций. Как ожидается, Лавров будет присутствовать на заседаниях 24 и 25 апреля.На проблему с выдачей виз российской делегации в течение недели указывали замглавы МИД Сергей Рябков и посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Американская сторона аргументировала затягивание процесса межведомственными согласованиями.Российские дипломаты уже много лет сталкиваются со сложностями при получении виз, в первую очередь американских, для работы в различных органах Всемирной организации.В конце марта первый зампостпреда России Дмитрий Полянский заявил, что Москва рассчитывает на скорый запуск процедуры арбитража против США для решения этой проблемы. По его словам, объем нарушений соглашения о стране пребывания не только в отношении России, но и в отношении других государств вполне достаточен.

https://ria.ru/20230413/diplomatiya-1865193050.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, оон, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, москва, в мире, сергей рябков, анатолий антонов