США начали выдавать визы российской делегации для участия в СБ ООН
США начали выдавать визы российской делегации во главе с Лавровым для участия в СБ ООН
© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. США начали выдавать визы российской делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым для участия в заседаниях Совбеза ООН, сообщил МИД.
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"Сохраняется тупиковая ситуация с выдачей виз для российских журналистов, которые должны освещать работу нашей делегации в Совете Безопасности ООН", — уточнило ведомство.
В апреле Россия председательствует в Совбезе Организации Объединенных Наций. Как ожидается, Лавров будет присутствовать на заседаниях 24 и 25 апреля.
На проблему с выдачей виз российской делегации в течение недели указывали замглавы МИД Сергей Рябков и посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Американская сторона аргументировала затягивание процесса межведомственными согласованиями.
Российские дипломаты уже много лет сталкиваются со сложностями при получении виз, в первую очередь американских, для работы в различных органах Всемирной организации.
В конце марта первый зампостпреда России Дмитрий Полянский заявил, что Москва рассчитывает на скорый запуск процедуры арбитража против США для решения этой проблемы. По его словам, объем нарушений соглашения о стране пребывания не только в отношении России, но и в отношении других государств вполне достаточен.