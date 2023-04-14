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США начали выдавать визы российской делегации для участия в СБ ООН - РИА Новости, 14.04.2023
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13:53 14.04.2023 (обновлено: 14:21 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/vizy-1865320754.html
США начали выдавать визы российской делегации для участия в СБ ООН
США начали выдавать визы российской делегации для участия в СБ ООН - РИА Новости, 14.04.2023
США начали выдавать визы российской делегации для участия в СБ ООН
США начали выдавать визы российской делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым для участия в заседаниях Совбеза ООН, сообщил МИД. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T13:53
2023-04-14T14:21
россия
оон
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
москва
в мире
сергей рябков
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. США начали выдавать визы российской делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым для участия в заседаниях Совбеза ООН, сообщил МИД.В апреле Россия председательствует в Совбезе Организации Объединенных Наций. Как ожидается, Лавров будет присутствовать на заседаниях 24 и 25 апреля.На проблему с выдачей виз российской делегации в течение недели указывали замглавы МИД Сергей Рябков и посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Американская сторона аргументировала затягивание процесса межведомственными согласованиями.Российские дипломаты уже много лет сталкиваются со сложностями при получении виз, в первую очередь американских, для работы в различных органах Всемирной организации.В конце марта первый зампостпреда России Дмитрий Полянский заявил, что Москва рассчитывает на скорый запуск процедуры арбитража против США для решения этой проблемы. По его словам, объем нарушений соглашения о стране пребывания не только в отношении России, но и в отношении других государств вполне достаточен.
https://ria.ru/20230413/diplomatiya-1865193050.html
https://ria.ru/20230411/vizy-1864473689.html
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россия, оон, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, москва, в мире, сергей рябков, анатолий антонов
Россия, ООН, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Лавров, Москва, В мире, Сергей Рябков, Анатолий Антонов
США начали выдавать визы российской делегации для участия в СБ ООН

США начали выдавать визы российской делегации во главе с Лавровым для участия в СБ ООН

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. США начали выдавать визы российской делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым для участия в заседаниях Совбеза ООН, сообщил МИД.
«
"Сохраняется тупиковая ситуация с выдачей виз для российских журналистов, которые должны освещать работу нашей делегации в Совете Безопасности ООН", — уточнило ведомство.
В апреле Россия председательствует в Совбезе Организации Объединенных Наций. Как ожидается, Лавров будет присутствовать на заседаниях 24 и 25 апреля.
На проблему с выдачей виз российской делегации в течение недели указывали замглавы МИД Сергей Рябков и посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Американская сторона аргументировала затягивание процесса межведомственными согласованиями.
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Российские дипломаты уже много лет сталкиваются со сложностями при получении виз, в первую очередь американских, для работы в различных органах Всемирной организации.
В конце марта первый зампостпреда России Дмитрий Полянский заявил, что Москва рассчитывает на скорый запуск процедуры арбитража против США для решения этой проблемы. По его словам, объем нарушений соглашения о стране пребывания не только в отношении России, но и в отношении других государств вполне достаточен.
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РоссияООНСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровМоскваВ миреСергей РябковАнатолий Антонов
 
 
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