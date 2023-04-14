https://ria.ru/20230414/vina-1865391411.html

Британец, примкнувший к ИГ*, признался в подготовке терактов, сообщили СМИ

Британец, примкнувший к ИГ*, признался в подготовке терактов, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.04.2023

Британец, примкнувший к ИГ*, признался в подготовке терактов, сообщили СМИ

Британец, задержанный в 2021 году по обвинению в террористической деятельности, признал себя виновным в подготовке терактов, сообщает британский телеканал Sky... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T16:46

2023-04-14T16:46

2023-04-14T16:46

в мире

великобритания

сирия

турция

исламское государство

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Британец, задержанный в 2021 году по обвинению в террористической деятельности, признал себя виновным в подготовке терактов, сообщает британский телеканал Sky News. Речь идет о 27-летнем Шабаззе Сулемане. В 2014 году в возрасте 19 лет он исчез во время семейного отдыха в Турции. Позднее он примкнул к террористической группировке "Исламское государство"*. В октябре 2021 года его задержали в лондонском аэропорту и предъявили обвинения в терроризме. "(Шабазз Сулеман - ред.) в пятницу признал себя виновным в подготовке терактов, отправившись из Британии в Турцию, чтобы примкнуть к ИГ* в Сирии в 2014 году", - говорится в сообщении телеканала. Сулеман останется под стражей до вынесения приговора, намеченного на 26 мая. Sky News в 2017 году опубликовал интервью с Сулеманом, в котором он настаивал на том, что большую часть из трех лет, которые провел в рядах ИГ*, он играл в PlayStation и катался на велосипеде. Тогда же он взял на себя ответственность за то, что "был с террористической организацией", при этом добавив, что "никого не убивал".*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230409/kongo-1864029987.html

великобритания

сирия

турция

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, великобритания, сирия, турция, исламское государство