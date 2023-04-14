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Британец, примкнувший к ИГ*, признался в подготовке терактов, сообщили СМИ
Британец, примкнувший к ИГ*, признался в подготовке терактов, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.04.2023
Британец, примкнувший к ИГ*, признался в подготовке терактов, сообщили СМИ
Британец, задержанный в 2021 году по обвинению в террористической деятельности, признал себя виновным в подготовке терактов, сообщает британский телеканал Sky... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T16:46
2023-04-14T16:46
2023-04-14T16:46
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великобритания
сирия
турция
исламское государство
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Британец, задержанный в 2021 году по обвинению в террористической деятельности, признал себя виновным в подготовке терактов, сообщает британский телеканал Sky News. Речь идет о 27-летнем Шабаззе Сулемане. В 2014 году в возрасте 19 лет он исчез во время семейного отдыха в Турции. Позднее он примкнул к террористической группировке "Исламское государство"*. В октябре 2021 года его задержали в лондонском аэропорту и предъявили обвинения в терроризме. "(Шабазз Сулеман - ред.) в пятницу признал себя виновным в подготовке терактов, отправившись из Британии в Турцию, чтобы примкнуть к ИГ* в Сирии в 2014 году", - говорится в сообщении телеканала. Сулеман останется под стражей до вынесения приговора, намеченного на 26 мая. Sky News в 2017 году опубликовал интервью с Сулеманом, в котором он настаивал на том, что большую часть из трех лет, которые провел в рядах ИГ*, он играл в PlayStation и катался на велосипеде. Тогда же он взял на себя ответственность за то, что "был с террористической организацией", при этом добавив, что "никого не убивал".*Запрещенная в России террористическая организация
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, сирия, турция, исламское государство
В мире, Великобритания, Сирия, Турция, Исламское государство
Британец, примкнувший к ИГ*, признался в подготовке терактов, сообщили СМИ
Телеканал Sky News: примкнувший к ИГ британец признал вину в подготовке терактов
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости.
Британец, задержанный в 2021 году по обвинению в террористической деятельности, признал себя виновным в подготовке терактов, сообщает британский телеканал Sky News
.
Речь идет о 27-летнем Шабаззе Сулемане. В 2014 году в возрасте 19 лет он исчез во время семейного отдыха в Турции. Позднее он примкнул к террористической группировке "Исламское государство"*. В октябре 2021 года его задержали в лондонском аэропорту и предъявили обвинения в терроризме.
"(Шабазз Сулеман - ред.) в пятницу признал себя виновным в подготовке терактов, отправившись из Британии в Турцию, чтобы примкнуть к ИГ* в Сирии в 2014 году", - говорится в сообщении телеканала.
Сулеман останется под стражей до вынесения приговора, намеченного на 26 мая.
Sky News в 2017 году опубликовал интервью с Сулеманом, в котором он настаивал на том, что большую часть из трех лет, которые провел в рядах ИГ*, он играл в PlayStation и катался на велосипеде. Тогда же он взял на себя ответственность за то, что "был с террористической организацией", при этом добавив, что "никого не убивал".
*Запрещенная в России террористическая организация
СМИ: ИГ* взяло на себя ответственность за атаку на деревню в ДР Конго