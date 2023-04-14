Видеомост со странами Персидского залива о перспективах взаимодействия
24 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" состоится круглый стол в формате видеомоста Москва – Шарджа – Аль-Кадисия — Тафила на тему: "Россия – страны Персидского залива: перспективные направления взаимодействия".
Участники в Москве:
- доцент кафедры международной безопасности РГГУ Сергей МЕДВЕДКО (Россия);
- доцент кафедры международной безопасности РГГУ Мария МАХМУТОВА (Россия);
- профессор, руководитель центра арабской культуры "Аль-Хадара" Казанского федерального университета Мухаммед АЛЬ-АММАРИ.
- доцент кафедры международной безопасности РГГУ Сергей МЕДВЕДКО (Россия);
- доцент кафедры международной безопасности РГГУ Мария МАХМУТОВА (Россия);
- профессор, руководитель центра арабской культуры "Аль-Хадара" Казанского федерального университета Мухаммед АЛЬ-АММАРИ.
В Шардже:
- профессор, декан Колледжа массовых коммуникаций университета Шарджи Хайро Луго ОКАНДО (ОАЭ).
- профессор, декан Колледжа массовых коммуникаций университета Шарджи Хайро Луго ОКАНДО (ОАЭ).
В Аль-Кадисии:
- профессор Туристического факультета университета Кербелы Аднан Хабиб ЛАФТА (Ирак).
- профессор Туристического факультета университета Кербелы Аднан Хабиб ЛАФТА (Ирак).
В Тафиле:
- доцент колледжа Бизнеса Технического университета Тафилы Омар Жрайд Мустафа АЛЬХАНАКТ (Иордания).
- доцент колледжа Бизнеса Технического университета Тафилы Омар Жрайд Мустафа АЛЬХАНАКТ (Иордания).
Отношения Российской Федерации с государствами Персидского залива имеют давнюю историю и занимают особое место в реализации внешнеполитической и экономической стратегии страны. В современных условиях укрепление связей нашей страны с ближневосточными партнерами становится еще более актуальным.
В ходе круглого стола российские и зарубежные эксперты в области медиа, образования, политологии и экономических отношений обсудят различные аспекты взаимодействия с государствами ближневосточного региона, а также потенциальные возможности сотрудничества. Мероприятие проводится при участии Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова и АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".
Аккредитация на мероприятия: accreditation@ria.ru
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и действительного редакционного удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
В ходе круглого стола российские и зарубежные эксперты в области медиа, образования, политологии и экономических отношений обсудят различные аспекты взаимодействия с государствами ближневосточного региона, а также потенциальные возможности сотрудничества. Мероприятие проводится при участии Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова и АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".
Аккредитация на мероприятия: accreditation@ria.ru
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и действительного редакционного удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Наш адрес: Москва, Зубовский бульвар, дом 4
Подробная информация на сайте пресс-центра