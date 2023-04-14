https://ria.ru/20230414/utechki-1865289376.html

В Кремле ответили на вопрос про содержание "утечек" из Пентагона

В Кремле ответили на вопрос про содержание "утечек" из Пентагона - РИА Новости, 14.04.2023

В Кремле ответили на вопрос про содержание "утечек" из Пентагона

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос про содержание "утечек" из Пентагона, сообщил, что это забота американских спецслужб, а задача... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T12:50

2023-04-14T12:50

2023-04-14T12:59

министерство обороны сша

в мире

утечка материалов пентагона

дмитрий песков

россия

украина

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790812608_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6739d0890171371641d3ada44164a49d.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос про содержание "утечек" из Пентагона, сообщил, что это забота американских спецслужб, а задача РФ – их изучать.Пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле знакомились со всеми сообщениями СМИ по этой теме."Это скорее прерогатива наших специальных служб - изучать такие данные, потом они все-таки не были в открытом доступе, но мы читали, разумеется, все сообщения СМИ, ими знакомились", - сказал Песков, отвечая на вопрос, нет ли в указанных данных "сведений, которые угрожают безопасности России".Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.Ранее министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд подтвердил, что военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра был задержан в четверг по делу об утечках секретных данных Пентагона. По данным газеты Washington Post, Тейшейра считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".

https://ria.ru/20230411/utechki-1864312563.html

https://ria.ru/20230414/tech-1865210760.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

министерство обороны сша, в мире, утечка материалов пентагона, дмитрий песков, россия, украина, сша