В Кремле ответили на вопрос про содержание "утечек" из Пентагона
Песков назвал содержание слитых из Пентагона документов заботой американских спецслужб
© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос про содержание "утечек" из Пентагона, сообщил, что это забота американских спецслужб, а задача РФ – их изучать.
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"Это скорее забота американских специальных служб, это не наша, наша забота - анализировать эти данные, по-прежнему ставить в сомнение их достоверность, но внимательно их изучать", - ответил Песков на вопрос, есть ли у российской стороны какие-то претензии к этому человеку, который организовал утечку документов.
Пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле знакомились со всеми сообщениями СМИ по этой теме.
"Это скорее прерогатива наших специальных служб - изучать такие данные, потом они все-таки не были в открытом доступе, но мы читали, разумеется, все сообщения СМИ, ими знакомились", - сказал Песков, отвечая на вопрос, нет ли в указанных данных "сведений, которые угрожают безопасности России".
Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
Ранее министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд подтвердил, что военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра был задержан в четверг по делу об утечках секретных данных Пентагона. По данным газеты Washington Post, Тейшейра считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".