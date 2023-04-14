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Обвиняемый в утечке документов Пентагона военный был спокойным в суде - РИА Новости, 14.04.2023
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19:27 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/utechka-1865451044.html
Обвиняемый в утечке документов Пентагона военный был спокойным в суде
Обвиняемый в утечке документов Пентагона военный был спокойным в суде - РИА Новости, 14.04.2023
Обвиняемый в утечке документов Пентагона военный был спокойным в суде
Американец Джек Тейшейра, обвиняемый в передаче секретных документов Пентагона, был молчалив и спокоен в суде - самой длинной его фразой стали слова, сказанные... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T19:27
2023-04-14T19:27
в мире
бостон
массачусетс
дональд трамп
министерство обороны сша
сша
утечка материалов пентагона
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БОСТОН, 14 апр - РИА Новости. Американец Джек Тейшейра, обвиняемый в передаче секретных документов Пентагона, был молчалив и спокоен в суде - самой длинной его фразой стали слова, сказанные отцу, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу в окружном суде Массачусетса в Бостоне прошло первое заседание по делу младшего авиационного специалиста по кибертранспортным системам в звании рядового ВВС США 1 класса Джека Тейшейры. Ему вменяют два обвинения: "несанкционированное хранение и передачу информации о национальной обороне", по которому ему грозит до 10 лет заключения, и "несанкционированное изъятие и хранение секретных документов или материалов", по которому ему может грозить до 5 лет лишения свободы. Время заседания было назначено офисом прокурора в последний момент – буквально за 5 минут до заседания. Слушание проходило в большом зале на 5-ом этаже. Сначала в помещение завели знакомых обвиняемого и его отца. Затем отдельно расположились журналисты. Потом в зал ввели самого Тейшейру. На нем была песочного цвета тюремная одежда, и наручники. Когда обвиняемый сел, пресса могла видеть лишь стриженый по-армейски затылок и острые локти Тейшейры, выглядывающие из-под коротких рукавов робы. Обвиняемый был немногословен. Самой длинной фразой из его уст стали слова "Я тоже тебя люблю". Тейшейра ответил отцу, который негромко сказал сыну из зала, что любит его. По обыкновению, в таких помещениях плохая слышимость, поэтому некоторым приходилось сильно напрягать слух и прикладывать ладонь к уху, чтобы расслышать слова судьи Дэвида Хэннэси. Заседание продлилось около 20 минут. Затем Тейшейру увели. В ходе сегодняшнего слушания ему не задавали вопроса о том, признает ли он вину. Следующее слушание назначено на среду, 19 апреля, для определения меры пресечения. Несмотря на то, что у суда собралось не так много журналистов, как было на слушаниях с участием Дональда Трампа, многие прохожие были хорошо осведомлены о происходящем в суде. "Он настоящий мужик и поступил правильно", - выкрикнул один из пешеходов, поравнявшись с журналистами. После заседания отец Тейшейры быстро покинул суд. Толпа журналистов с камерами и микрофонами бросилась за ним. Мужчина сначала свернул в переулок. Затем развернулся в обратную сторону и пошел на парковку. Все вопросы СМИ он проигнорировал. В суматохе отец Тейшейры и его окружение не сразу нашли свою машину. Они молча сели в автомобиль и уехали, не сделав никаких заявлений.
https://ria.ru/20230414/ukraina-1865429512.html
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РИА Новости
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в мире, бостон, массачусетс, дональд трамп, министерство обороны сша, сша, утечка материалов пентагона
В мире, Бостон, Массачусетс, Дональд Трамп, Министерство обороны США, США, Утечка материалов Пентагона
Обвиняемый в утечке документов Пентагона военный был спокойным в суде

Обвиняемый в утечке данных Пентагона военный Тейшейра был молчаливым и спокойным в суде

© AP Photo / Mark PrattПолицейская машина у здания суда в Бостоне, где проходило заседание с участием Джека Тейшейры
Полицейская машина у здания суда в Бостоне, где проходило заседание с участием Джека Тейшейры - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© AP Photo / Mark Pratt
Полицейская машина у здания суда в Бостоне, где проходило заседание с участием Джека Тейшейры
Читать ria.ru в
БОСТОН, 14 апр - РИА Новости. Американец Джек Тейшейра, обвиняемый в передаче секретных документов Пентагона, был молчалив и спокоен в суде - самой длинной его фразой стали слова, сказанные отцу, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу в окружном суде Массачусетса в Бостоне прошло первое заседание по делу младшего авиационного специалиста по кибертранспортным системам в звании рядового ВВС США 1 класса Джека Тейшейры. Ему вменяют два обвинения: "несанкционированное хранение и передачу информации о национальной обороне", по которому ему грозит до 10 лет заключения, и "несанкционированное изъятие и хранение секретных документов или материалов", по которому ему может грозить до 5 лет лишения свободы.
Время заседания было назначено офисом прокурора в последний момент – буквально за 5 минут до заседания. Слушание проходило в большом зале на 5-ом этаже. Сначала в помещение завели знакомых обвиняемого и его отца. Затем отдельно расположились журналисты. Потом в зал ввели самого Тейшейру. На нем была песочного цвета тюремная одежда, и наручники. Когда обвиняемый сел, пресса могла видеть лишь стриженый по-армейски затылок и острые локти Тейшейры, выглядывающие из-под коротких рукавов робы. Обвиняемый был немногословен.
Самой длинной фразой из его уст стали слова "Я тоже тебя люблю". Тейшейра ответил отцу, который негромко сказал сыну из зала, что любит его.
По обыкновению, в таких помещениях плохая слышимость, поэтому некоторым приходилось сильно напрягать слух и прикладывать ладонь к уху, чтобы расслышать слова судьи Дэвида Хэннэси.
Заседание продлилось около 20 минут. Затем Тейшейру увели. В ходе сегодняшнего слушания ему не задавали вопроса о том, признает ли он вину.
Следующее слушание назначено на среду, 19 апреля, для определения меры пресечения.
Несмотря на то, что у суда собралось не так много журналистов, как было на слушаниях с участием Дональда Трампа, многие прохожие были хорошо осведомлены о происходящем в суде.
"Он настоящий мужик и поступил правильно", - выкрикнул один из пешеходов, поравнявшись с журналистами.
После заседания отец Тейшейры быстро покинул суд. Толпа журналистов с камерами и микрофонами бросилась за ним. Мужчина сначала свернул в переулок. Затем развернулся в обратную сторону и пошел на парковку. Все вопросы СМИ он проигнорировал. В суматохе отец Тейшейры и его окружение не сразу нашли свою машину. Они молча сели в автомобиль и уехали, не сделав никаких заявлений.
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В миреБостонМассачусетсДональд ТрампМинистерство обороны СШАСШАУтечка материалов Пентагона
 
 
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