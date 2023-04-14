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СМИ: в чате Discord думали, что утекшие документы Пентагона ненастоящие - РИА Новости, 14.04.2023
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16:34 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/utechka-1865386246.html
СМИ: в чате Discord думали, что утекшие документы Пентагона ненастоящие
СМИ: в чате Discord думали, что утекшие документы Пентагона ненастоящие - РИА Новости, 14.04.2023
СМИ: в чате Discord думали, что утекшие документы Пентагона ненастоящие
Пользователи на сервере в Discord думали, что выкладываемые в чат секретные документы Пентагона были ненастоящими, заявил телеканалу ABC один из администраторов РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T16:34
2023-04-14T16:34
в мире
сша
министерство обороны сша
утечка материалов пентагона
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Пользователи на сервере в Discord думали, что выкладываемые в чат секретные документы Пентагона были ненастоящими, заявил телеканалу ABC один из администраторов сервера. Он, однако, не исключил, что на сервере могли быть пользователи с ультраправыми или расистскими взглядами, однако телеканал отмечает, что в таких чатах зачастую сложно отличить искренние сообщения от иронии. Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. Ранее министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд подтвердил, что военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра был задержан в четверг по делу об утечках секретных данных Пентагона. По данным газеты Washington Post, Тейшейра считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".
https://ria.ru/20230414/pentagon-1865208848.html
сша
РИА Новости
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Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
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РИА Новости
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60
353
60
в мире, сша, министерство обороны сша, утечка материалов пентагона
В мире, США, Министерство обороны США, Утечка материалов Пентагона
СМИ: в чате Discord думали, что утекшие документы Пентагона ненастоящие

ABC: пользователи Discord думали, что выкладываемые в чате документы Пентагона ненастоящие

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Пользователи на сервере в Discord думали, что выкладываемые в чат секретные документы Пентагона были ненастоящими, заявил телеканалу ABC один из администраторов сервера.
«
"Мы все думали, что они были ненастоящими", - заявил админ под ником Krralj.
Он, однако, не исключил, что на сервере могли быть пользователи с ультраправыми или расистскими взглядами, однако телеканал отмечает, что в таких чатах зачастую сложно отличить искренние сообщения от иронии.
«
"Управляющие были уверены, что они ненастоящие, уже слитые ранее или и то и другое сразу", - заявил еще один админ Dag.
Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
Ранее министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд подтвердил, что военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра был задержан в четверг по делу об утечках секретных данных Пентагона. По данным газеты Washington Post, Тейшейра считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".
Подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона служащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
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В миреСШАМинистерство обороны СШАУтечка материалов Пентагона
 
 
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