https://ria.ru/20230414/utechka-1865386246.html

СМИ: в чате Discord думали, что утекшие документы Пентагона ненастоящие

СМИ: в чате Discord думали, что утекшие документы Пентагона ненастоящие - РИА Новости, 14.04.2023

СМИ: в чате Discord думали, что утекшие документы Пентагона ненастоящие

Пользователи на сервере в Discord думали, что выкладываемые в чат секретные документы Пентагона были ненастоящими, заявил телеканалу ABC один из администраторов РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T16:34

2023-04-14T16:34

2023-04-14T16:34

в мире

сша

министерство обороны сша

утечка материалов пентагона

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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Пользователи на сервере в Discord думали, что выкладываемые в чат секретные документы Пентагона были ненастоящими, заявил телеканалу ABC один из администраторов сервера. Он, однако, не исключил, что на сервере могли быть пользователи с ультраправыми или расистскими взглядами, однако телеканал отмечает, что в таких чатах зачастую сложно отличить искренние сообщения от иронии. Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. Ранее министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд подтвердил, что военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра был задержан в четверг по делу об утечках секретных данных Пентагона. По данным газеты Washington Post, Тейшейра считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".

https://ria.ru/20230414/pentagon-1865208848.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, министерство обороны сша, утечка материалов пентагона