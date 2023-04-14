СМИ: в чате Discord думали, что утекшие документы Пентагона ненастоящие
ABC: пользователи Discord думали, что выкладываемые в чате документы Пентагона ненастоящие
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Пользователи на сервере в Discord думали, что выкладываемые в чат секретные документы Пентагона были ненастоящими, заявил телеканалу ABC один из администраторов сервера.
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"Мы все думали, что они были ненастоящими", - заявил админ под ником Krralj.
Он, однако, не исключил, что на сервере могли быть пользователи с ультраправыми или расистскими взглядами, однако телеканал отмечает, что в таких чатах зачастую сложно отличить искренние сообщения от иронии.
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"Управляющие были уверены, что они ненастоящие, уже слитые ранее или и то и другое сразу", - заявил еще один админ Dag.
Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
Ранее министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд подтвердил, что военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра был задержан в четверг по делу об утечках секретных данных Пентагона. По данным газеты Washington Post, Тейшейра считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".