https://ria.ru/20230414/utechka-1865385811.html

Журналисты собираются у суда, где появится обвиняемый в утечке военный

Журналисты собираются у суда, где появится обвиняемый в утечке военный - РИА Новости, 14.04.2023

Журналисты собираются у суда, где появится обвиняемый в утечке военный

Журналисты собираются у здания суда в Бостоне, где впервые должен появиться Джек Тейшейра, арестованный по подозрению в организации утечки секретных документов... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T16:33

2023-04-14T16:33

2023-04-14T17:28

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россия

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нато

министерство обороны сша

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БОСТОН, 14 апр - РИА Новости. Журналисты собираются у здания суда в Бостоне, где впервые должен появиться Джек Тейшейра, арестованный по подозрению в организации утечки секретных документов Пентагона, передает корреспондент РИА Новости. Съёмочные группы выстроились напротив здания окружного суда Массачусетса. Время слушания, на котором, как ожидается Тейшейре официально предъявят обвинения, пока не обнародовано. Некоторые журналисты полагают, что процедура пройдет между 10.00 и 14.00, но официальный подтверждение этому нет. Не известно также пока, в каком именно зале будет проходить заседание. В офисе судебного клерка РИА Новости пока также не сообщили имя судьи. Согласно практике, заседание будет коротким - вероятно, около 15 минут. Тейшейре зачитают обвинение, затем он должен будет сказать, признает ли себя виновным. После этого будет определено, отпустят ли его под залог, а затем, вероятно, будет обозначена дата следующих слушаний. Сегодняшнее заседание, по сути, дает старт процессу. Вероятно, Тейшейре предъявят обвинения в нарушении так называемого закона о шпионаже, предусматривающего ответственность за "несанкционированное изъятие, хранение и передачу конфиденциальных бумаг, имеющих отношение к национальной безопасности". Учитывая, что по сведениям СМИ, обвинение может выдвинуть по пункту обвинения за каждый утекший документ, в теории Тейшейре могут грозить десятки лет заключения. Пока по численности журналистов заседание явно проигрывает тому, на котором были выдвинуты обвинения экс-президенту США Дональду Трампу. Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт. Ранее министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд подтвердил, что военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра был задержан в четверг по делу об утечках секретных данных Пентагона. По данным газеты Washington Post, Тейшейра считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".

https://ria.ru/20230414/utechka-1865198129.html

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в мире, сша, россия, украина, дмитрий песков, дональд трамп, нато, министерство обороны сша, утечка материалов пентагона