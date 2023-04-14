https://ria.ru/20230414/upts-1865454297.html

Сторонники раскольнической ПЦУ захватили храм УПЦ в Житомирской области

Сторонники раскольнической ПЦУ захватили храм УПЦ в Житомирской области - РИА Новости, 14.04.2023

Сторонники раскольнической ПЦУ захватили храм УПЦ в Житомирской области

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Житомирской области Украины,... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T19:47

2023-04-14T19:47

2023-04-14T19:47

религия

украина

житомирская область

россия

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Житомирской области Украины, сообщает Союз православных журналистов. "Активисты ПЦУ с шестой попытки захватили Александро-Невский храм УПЦ в селе Царевка Житомирской области", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте объединения. Отмечается, что сторонники раскольников при участии старосты села и местных депутатов срезали замки с храма, после чего захватили святыню. Предыдущие пять попыток захвата пришлись на прошлый год. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230413/upts-1865015469.html

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украина, житомирская область, россия, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц