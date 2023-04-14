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Орбан высказался об идее передать Украине оружие с обедненным ураном - РИА Новости, 14.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:57 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/ukraina-1865271626.html
Орбан высказался об идее передать Украине оружие с обедненным ураном
Орбан высказался об идее передать Украине оружие с обедненным ураном - РИА Новости, 14.04.2023
Орбан высказался об идее передать Украине оружие с обедненным ураном
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что разговоры западных стран о передаче Украине оружия с обедненным ураном вызывают у него воспоминания о... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T11:57
2023-04-14T11:57
специальная военная операция на украине
украина
виктор орбан
в мире
венгрия
великобритания
чернобыльская аэс
ситуация в днр и лнр
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БУДАПЕШТ, 14 апр - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что разговоры западных стран о передаче Украине оружия с обедненным ураном вызывают у него воспоминания о последствиях аварии на Чернобыльской АЭС. "Если я слышу про то, что какая-то западная страна передает Украине... оружие с обедненным ураном, я думаю о Чернобыле. Американцам это ничего не напоминает, а мы знаем, что если что-то произойдет в Украине, то людям лучше не выходить на улицу, мы знаем, что тогда случилось", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Ранее заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила 21 марта, что Соединенное Королевство передаст Украине танки "Челенджер-2" вместе с бронебойными подкалиберными снарядами, которые содержат обедненный уран. Президент России Владимир Путин, говоря об инициативе Лондона, заявил, что РФ будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала применение снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется. Применение урановых боеприпасов нанесет непоправимый вред здоровью военных и гражданскому населению Украины, но НАТО готова поставить их Киеву, заявил ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Отложенные последствия применения вооружений с обедненным ураном могут быть очень тяжелыми, и жителям Украины стоит задуматься, хотят ли они этого, заявлял зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Природный уран состоит главным образом из изотопов уран-238 (около 99,3%) и уран -235 (около 0,7%). Обедненный уран – это уран, оставшийся после выделения из него урана -235 в результате обогащения. Тем не менее, в обедненном уране остается 0,2-0,3% урана -235. Уран близок по плотности к вольфраму. Это позволяет снарядам меньшего размера быть равным по массе снарядам из большинства других металлов, снижая при этом аэродинамическое сопротивление. Обедненный уран применяется в сердечниках так называемых подкалиберных бронебойных снарядов, имеющих высокую кинетическую энергию. Поскольку уран пирофорен (его мелкие частицы самовоспламеняются на воздухе), то снаряды с ним обладают значительно большим заброневым поражающим действием, чем снаряды с сердечниками на основе вольфрама. Радиоактивность обедненного урана меньше, чем у природной урановой руды. Но, подобно другим тяжелым металлам, уран токсичен. По мнению ряда специалистов, генетические повреждения, вызывающие рак, могут быть связаны с механизмом взаимного усиления химической токсичности урановых частиц, попадающих в организм, и пусть и относительно слабой, но все же радиоактивности обедненного урана.
https://ria.ru/20230330/ukraina-1861995164.html
https://ria.ru/20230412/postavki-1864792563.html
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украина, виктор орбан, в мире, венгрия, великобритания, чернобыльская аэс, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Виктор Орбан, В мире, Венгрия, Великобритания, Чернобыльская АЭС, Ситуация в ДНР и ЛНР
Орбан высказался об идее передать Украине оружие с обедненным ураном

Орбан заявил, что идея дать Украине оружие с обедненным ураном напоминает ему о Чернобыле

© AP Photo / Olivier MatthysПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 14 апр - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что разговоры западных стран о передаче Украине оружия с обедненным ураном вызывают у него воспоминания о последствиях аварии на Чернобыльской АЭС.
"Если я слышу про то, что какая-то западная страна передает Украине... оружие с обедненным ураном, я думаю о Чернобыле. Американцам это ничего не напоминает, а мы знаем, что если что-то произойдет в Украине, то людям лучше не выходить на улицу, мы знаем, что тогда случилось", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Ранее заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила 21 марта, что Соединенное Королевство передаст Украине танки "Челенджер-2" вместе с бронебойными подкалиберными снарядами, которые содержат обедненный уран.
Вид на разводной Тауэрский мост в центре Лондона над рекой Темзой - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
"Отчаянный шаг гибнущей империи". В США оценили решение Британии по ВСУ
30 марта, 23:31
Президент России Владимир Путин, говоря об инициативе Лондона, заявил, что РФ будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала применение снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется. Применение урановых боеприпасов нанесет непоправимый вред здоровью военных и гражданскому населению Украины, но НАТО готова поставить их Киеву, заявил ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Отложенные последствия применения вооружений с обедненным ураном могут быть очень тяжелыми, и жителям Украины стоит задуматься, хотят ли они этого, заявлял зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Природный уран состоит главным образом из изотопов уран-238 (около 99,3%) и уран -235 (около 0,7%). Обедненный уран – это уран, оставшийся после выделения из него урана -235 в результате обогащения. Тем не менее, в обедненном уране остается 0,2-0,3% урана -235. Уран близок по плотности к вольфраму. Это позволяет снарядам меньшего размера быть равным по массе снарядам из большинства других металлов, снижая при этом аэродинамическое сопротивление. Обедненный уран применяется в сердечниках так называемых подкалиберных бронебойных снарядов, имеющих высокую кинетическую энергию. Поскольку уран пирофорен (его мелкие частицы самовоспламеняются на воздухе), то снаряды с ним обладают значительно большим заброневым поражающим действием, чем снаряды с сердечниками на основе вольфрама. Радиоактивность обедненного урана меньше, чем у природной урановой руды. Но, подобно другим тяжелым металлам, уран токсичен. По мнению ряда специалистов, генетические повреждения, вызывающие рак, могут быть связаны с механизмом взаимного усиления химической токсичности урановых частиц, попадающих в организм, и пусть и относительно слабой, но все же радиоактивности обедненного урана.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Поставки снарядов с обедненным ураном не сойдут с рук Лондону, заявил МИД
12 апреля, 15:02
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВиктор ОрбанВ миреВенгрияВеликобританияЧернобыльская АЭССитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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