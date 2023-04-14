Орбан высказался об идее передать Украине оружие с обедненным ураном
Орбан заявил, что идея дать Украине оружие с обедненным ураном напоминает ему о Чернобыле
© AP Photo / Olivier MatthysПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© AP Photo / Olivier Matthys
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 14 апр - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что разговоры западных стран о передаче Украине оружия с обедненным ураном вызывают у него воспоминания о последствиях аварии на Чернобыльской АЭС.
"Если я слышу про то, что какая-то западная страна передает Украине... оружие с обедненным ураном, я думаю о Чернобыле. Американцам это ничего не напоминает, а мы знаем, что если что-то произойдет в Украине, то людям лучше не выходить на улицу, мы знаем, что тогда случилось", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Ранее заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила 21 марта, что Соединенное Королевство передаст Украине танки "Челенджер-2" вместе с бронебойными подкалиберными снарядами, которые содержат обедненный уран.
Президент России Владимир Путин, говоря об инициативе Лондона, заявил, что РФ будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала применение снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется. Применение урановых боеприпасов нанесет непоправимый вред здоровью военных и гражданскому населению Украины, но НАТО готова поставить их Киеву, заявил ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Отложенные последствия применения вооружений с обедненным ураном могут быть очень тяжелыми, и жителям Украины стоит задуматься, хотят ли они этого, заявлял зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Природный уран состоит главным образом из изотопов уран-238 (около 99,3%) и уран -235 (около 0,7%). Обедненный уран – это уран, оставшийся после выделения из него урана -235 в результате обогащения. Тем не менее, в обедненном уране остается 0,2-0,3% урана -235. Уран близок по плотности к вольфраму. Это позволяет снарядам меньшего размера быть равным по массе снарядам из большинства других металлов, снижая при этом аэродинамическое сопротивление. Обедненный уран применяется в сердечниках так называемых подкалиберных бронебойных снарядов, имеющих высокую кинетическую энергию. Поскольку уран пирофорен (его мелкие частицы самовоспламеняются на воздухе), то снаряды с ним обладают значительно большим заброневым поражающим действием, чем снаряды с сердечниками на основе вольфрама. Радиоактивность обедненного урана меньше, чем у природной урановой руды. Но, подобно другим тяжелым металлам, уран токсичен. По мнению ряда специалистов, генетические повреждения, вызывающие рак, могут быть связаны с механизмом взаимного усиления химической токсичности урановых частиц, попадающих в организм, и пусть и относительно слабой, но все же радиоактивности обедненного урана.