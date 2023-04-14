https://ria.ru/20230414/uklonisty-1865337954.html

В Госдуме предложили пожизненно лишать уклонистов права на госслужбу

В Госдуме предложили пожизненно лишать уклонистов права на госслужбу - РИА Новости, 14.04.2023

В Госдуме предложили пожизненно лишать уклонистов права на госслужбу

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв внес в Госдуму законопроект о возможности лишения права занимать должности на... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T14:29

2023-04-14T14:29

2023-04-14T14:41

алексей журавлев

общество

госдума рф

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв внес в Госдуму законопроект о возможности лишения права занимать должности на госслужбе за уклонение от призыва вплоть до пожизненного срока, документ доступен в думской базе данных. "Настоящим проектом предлагается внести изменения в часть вторую статьи 47 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 года в части увеличения предельного срока лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью с 20 лет на пожизненно", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту. Также инициативой предлагается предусмотреть изменения в законе "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", связанные с запретом быть избранными гражданам, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного частью первой статьи 328 УК ("Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы") независимо от снятия или погашения судимости, отмечается в сопроводительных материалах к проекту.

https://ria.ru/20230411/reestr-1864541097.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

алексей журавлев , общество, госдума рф, вооруженные силы рф