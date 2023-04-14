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В Госдуме предложили пожизненно лишать уклонистов права на госслужбу - РИА Новости, 14.04.2023
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14:29 14.04.2023 (обновлено: 14:41 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/uklonisty-1865337954.html
В Госдуме предложили пожизненно лишать уклонистов права на госслужбу
В Госдуме предложили пожизненно лишать уклонистов права на госслужбу - РИА Новости, 14.04.2023
В Госдуме предложили пожизненно лишать уклонистов права на госслужбу
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв внес в Госдуму законопроект о возможности лишения права занимать должности на... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T14:29
2023-04-14T14:41
алексей журавлев
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв внес в Госдуму законопроект о возможности лишения права занимать должности на госслужбе за уклонение от призыва вплоть до пожизненного срока, документ доступен в думской базе данных. "Настоящим проектом предлагается внести изменения в часть вторую статьи 47 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 года в части увеличения предельного срока лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью с 20 лет на пожизненно", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту. Также инициативой предлагается предусмотреть изменения в законе "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", связанные с запретом быть избранными гражданам, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного частью первой статьи 328 УК ("Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы") независимо от снятия или погашения судимости, отмечается в сопроводительных материалах к проекту.
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алексей журавлев , общество, госдума рф, вооруженные силы рф
Алексей Журавлев , Общество, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ
В Госдуме предложили пожизненно лишать уклонистов права на госслужбу

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий пожизненно лишать уклонистов права на госслужбу

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв внес в Госдуму законопроект о возможности лишения права занимать должности на госслужбе за уклонение от призыва вплоть до пожизненного срока, документ доступен в думской базе данных.
"Настоящим проектом предлагается внести изменения в часть вторую статьи 47 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 года в части увеличения предельного срока лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью с 20 лет на пожизненно", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.
Также инициативой предлагается предусмотреть изменения в законе "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", связанные с запретом быть избранными гражданам, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного частью первой статьи 328 УК ("Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы") независимо от снятия или погашения судимости, отмечается в сопроводительных материалах к проекту.
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