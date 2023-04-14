https://ria.ru/20230414/ucheniya-1865472467.html

Американские бомбардировщики провели совместные учения с Японией

Американские бомбардировщики провели совместные учения с Японией - РИА Новости, 14.04.2023

Американские бомбардировщики провели совместные учения с Японией

Американские бомбардировщики B-52 поучаствовали в совместных учениях с Японией на фоне ракетных пусков КНДР, сообщает тихоокеанское командование Пентагона. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T21:54

2023-04-14T21:54

2023-04-14T21:54

япония

сша

японское море

ким чен ын

министерство обороны сша

b-52

в мире

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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Американские бомбардировщики B-52 поучаствовали в совместных учениях с Японией на фоне ракетных пусков КНДР, сообщает тихоокеанское командование Пентагона. "Командование разместило два бомбардировщика и сопровождающие самолеты для двусторонних воздушных учений с силами самообороны Японии", - говорится в сообщении. Как говорится в сообщении, для демонстрации совместных американо-японских возможностей по сдерживанию два бомбардировщика, два транспортных самолета и четыре истребителя ВВС США провели над Японским морем совместные учения с истребителями Японии. Как сообщалось, совместные учения авиации провели США в пятницу и с Южной Кореей. Ранее сообщалось, что КНДР в четверг впервые испытала новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18". Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытательным запуском. Ракета пролетела примерно 1 тысячу километров и поднялась на высоту до 3 тысяч километров, других подробных данных не сообщается. При этом отмечалось, что первая ступень ракеты была отделена при стандартных условиях полета, а вторая и третья ступни отделили при полете под большим углом, используя метод "отложенного старта" их двигателей, что позволило проверить работу специфических функций каждой из ступеней. КНДР также сообщила конкретное место падения ступеней, заявив, что безопасности соседних стран ничего не угрожало. Предполагается, что при нормальной траектории полета ракета смогла бы преодолеть расстояние в примерно 5 тысяч километров.

https://ria.ru/20230411/alyansk-1864520809.html

https://ria.ru/20230413/ucheniya-1865072559.html

япония

сша

японское море

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япония, сша, японское море, ким чен ын, министерство обороны сша, b-52, в мире