https://ria.ru/20230414/tyurma-1865341265.html

В США заключенного съели заживо насекомые

В США заключенного съели заживо насекомые - РИА Новости, 14.04.2023

В США заключенного съели заживо насекомые

Заключенный в тюрьме американского города Атланта (штат Джорджия) Лэшон Томпсон умер от многочисленных укусов насекомых, камера, в которой он содержался, была... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T14:37

2023-04-14T14:37

2023-04-14T14:43

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Заключенный в тюрьме американского города Атланта (штат Джорджия) Лэшон Томпсон умер от многочисленных укусов насекомых, камера, в которой он содержался, была настолько грязной, что обнаружившему его сотруднику пришлось надеть специальный защитный костюм, пишет газета Washington Post. Отмечается, что сам инцидент произошел в сентябре 2022 года, однако информация о нем в американских СМИ появилась только на днях. Томпсон был арестован в июне прошлого года по обвинению в "нанесении побоев". На момент смерти он содержался в тюрьме округа Фултон в Атланте в течение трех месяцев и ожидал перевода в тюрьму штата Алабама для предъявления предварительного обвинения. Как сообщает издание со ссылкой на тюремный отчет, лицо, верхние и нижние конечности Томпсона были покрыты "порезами и повреждениями от многократного сдирания кожи". Сотрудникам пенитенциарного учреждения не удалось реанимировать заключенного. В отчете также сказано, что "камера была покрыта грязью и вшами, когда сотрудники обнаружили его (Томпсона - ред.) без сознания в сентябре". В свою очередь, адвокат Томпсона Майкл Харпер заявил, что сотрудники тюрьмы "оставили умирать" человека в камере. По его словам, Томпсон был "съеден заживо" насекомыми и постельными клопами. Адвокат отметил, что заключенный был здоров и до заключения в тюрьму не имел физических заболеваний . Уточняется, что семья погибшего намерена обратиться в суд в связи с инцидентом.

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в мире, сша, атланта