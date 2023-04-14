https://ria.ru/20230414/trudoustroystvo-1865346597.html

150 предприятий Приангарья участвуют в ярмарке трудоустройства

150 предприятий Приангарья участвуют в ярмарке трудоустройства - РИА Новости, 14.04.2023

150 предприятий Приангарья участвуют в ярмарке трудоустройства

В Приангарье 14 и 15 апреля в трех городах работают ярмарки трудоустройства, в которых принимают участие 150 ведущих предприятий региона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T14:52

2023-04-14T14:52

2023-04-14T14:52

иркутская область

иркутская область

братск

ангарск

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 14 апр - РИА Новости. В Приангарье 14 и 15 апреля в трех городах работают ярмарки трудоустройства, в которых принимают участие 150 ведущих предприятий региона, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. В Иркутской области стартовал региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей". Это новый проект министерства труда и социальной защиты РФ. В Приангарье ярмарки проходят 14 и 15 апреля на трех площадках: в иркутском Дворце спорта "Труд", кадровых центрах Ангарска и Братска. "Участие в ярмарке принимают 150 ведущих предприятий региона, представивших 5 тысяч вакансий, из них более 1000 рабочих мест - в сфере промышленного производства, в области добычи и переработки природных ресурсов - почти 600 вакансий, предприятия транспортной отрасли заявили 400 рабочих мест, строительным предприятиям требуется 380 работников", - говорится в сообщении. Открывая ярмарку вакансий в Иркутске, глава региона Игорь Кобзев подчеркнул, что в Приангарье сегодня фиксируется рост спроса на квалифицированных рабочих, инженеров, в социальной сфере особенно востребованы учителя и врачи. Отдельное внимание он уделил вопросу трудоустройства школьников, студентов, выпускников вузов и учреждений среднего профессионального образования (СПО). Для них подготовлена программа из 200 профориентационных мероприятий, которые пройдут на базе вузов и СПО в Иркутске, Братске, Ангарске, Усть-Илимске, Усолье-Сибирском и других городах региона. Эксперты расскажут молодым людям о наиболее востребованных специальностях, проведут мастер-классы, квесты. Также на ярмарке особое внимание будет уделено обеспечению кадровой потребности предприятий малого и среднего бизнеса. Предприниматели представят вакансии в сфере услуг, производства, туристического и гостиничного бизнеса. У посетителей ярмарки есть возможность воспользоваться межтерриториальным банком вакансий, а также посетить 36 промышленных предприятий региона в формате онлайн-туров. Второй общероссийский этап ярмарки состоится в июне. В нем можно будет участвовать не только в очном формате, но и онлайн. Для этого создадут ресурс на едином информационном портале "Работа России". Проект позволит представить свои вакансии предприятиям всех регионов.

https://ria.ru/20230307/pavodok-1856378114.html

https://ria.ru/20230226/mobilizovannye-1854450707.html

иркутская область

братск

ангарск

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иркутская область, братск, ангарск, игорь кобзев