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Украинские войска обстреляли Троицкое из HIMARS - РИА Новости, 14.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:07 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/troitskoe-1865199309.html
Украинские войска обстреляли Троицкое из HIMARS
Украинские войска обстреляли Троицкое из HIMARS - РИА Новости, 14.04.2023
Украинские войска обстреляли Троицкое из HIMARS
Украинские войска в четверг вечером выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Троицкому в ЛНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T01:07
2023-04-14T01:07
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
сша
украина
сцкк
bae systems
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ЛУГАНСК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска в четверг вечером выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Троицкому в ЛНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Информация о пострадавших уточняется. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20230414/rubezhnoe-1865199139.html
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происшествия, луганская народная республика, сша, украина, сцкк, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, США, Украина, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin
Украинские войска обстреляли Троицкое из HIMARS

Украинские войска в четверг выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Троицкому в ЛНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкФрагмент ракеты HIMARS после обстрела ВСУ
Фрагмент ракеты HIMARS после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Фрагмент ракеты HIMARS после обстрела ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска в четверг вечером выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Троицкому в ЛНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 19.20 по населенному пункту Троицкое (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
Информация о пострадавших уточняется.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаСШАУкраинаСЦККBAE SystemsLockheed Martin
 
 
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