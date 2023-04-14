https://ria.ru/20230414/troitskoe-1865199309.html
Украинские войска обстреляли Троицкое из HIMARS
Украинские войска обстреляли Троицкое из HIMARS - РИА Новости, 14.04.2023
Украинские войска обстреляли Троицкое из HIMARS
Украинские войска в четверг вечером выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Троицкому в ЛНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T01:07
2023-04-14T01:07
2023-04-14T01:07
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
сша
украина
сцкк
bae systems
lockheed martin
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ЛУГАНСК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска в четверг вечером выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Троицкому в ЛНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Информация о пострадавших уточняется. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20230414/rubezhnoe-1865199139.html
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происшествия, луганская народная республика, сша, украина, сцкк, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, США, Украина, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin
Украинские войска обстреляли Троицкое из HIMARS
Украинские войска в четверг выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Троицкому в ЛНР