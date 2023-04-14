https://ria.ru/20230414/transport-1865197556.html
В Москве изменятся некоторые маршруты транспорта из-за пасхальных служб
В Москве изменятся некоторые маршруты транспорта из-за пасхальных служб - РИА Новости, 14.04.2023
В Москве изменятся некоторые маршруты транспорта из-за пасхальных служб
Некоторые маршруты столичного транспорта изменятся из-за пасхальных мероприятий, которые пройдут с 14 по 16 апреля, сообщили в департаменте транспорта Москвы. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T00:34
2023-04-14T00:34
2023-04-14T00:53
москва
дмитрий донсков
пасха
общество
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Некоторые маршруты столичного транспорта изменятся из-за пасхальных мероприятий, которые пройдут с 14 по 16 апреля, сообщили в департаменте транспорта Москвы. Так, в пятницу с 18.30 до окончания крестного хода и в субботу с 23.30 до окончания крестного хода не будут ходить автобусы и электробусы от метро "Бауманская" в центр. Это связано с пасхальной службой в Богоявленском соборе в Елохове. Маршрут м3 будет работать только на двух участках: "Серебряный бор - Метро "Лубянка" и "Проспект Буденного - Спартаковский переулок". Маршрут т22 будет укорочен: автобусы будут ходить на участке "16-я Парковая улица - Спартаковский переулок". Также будут укорочены маршрут т88 ("Проспект Буденного - Спартаковский переулок") и н3 ("Уссурийская улица - Спартаковский переулок"). В субботу из-за пасхальной службы в Храме Христа Спасителя автобусы м6 и с755 временно не будут ходить через центр. С 14.30 маршрут с755 будет укорочен: "Стадион Лужники - Метро "Кропоткинская". Маршрут м6 с 17.30 будет работать на двух участках: "Стадион Лужники - Метро "Кропоткинская" и "Метро "Лубянка" - Дангауэровка". Помимо этого, в воскресенье с 10.30 до окончания крестного хода остановка "Улица Грина" для автобусов е91, 94, 108, 146, 213, 523, 737, 813, 948, 967 и 1004 от метро "Бульвар Дмитрия Донского" временно не будет работать. Изменения в схеме движения Помимо маршрутов городского транспорта, из-за пасхальных мероприятий изменится и схема движения на некоторых улицах столицы. Так, в ночь с воскресенья на понедельник будут закрыты для проезда два участка в районе улицы Петровка, а 23 апреля - участок Елисеевского переулка. В Петровском переулке с воскресенья до понедельника будет введено двустороннее движение. Также в ночь с воскресенья на понедельник с 00.01 до 00.20 будут закрыты для проезда участки в районе улицы Петровка, Крапивенского переулка и Петровского бульвара.
https://ria.ru/20230413/pogoda-1864943079.html
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москва, дмитрий донсков, пасха, общество
Москва, Дмитрий Донсков, Пасха, Общество
В Москве изменятся некоторые маршруты транспорта из-за пасхальных служб
В Москве изменятся некоторые маршруты общественного транспорта из-за пасхальных служб
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Некоторые маршруты столичного транспорта изменятся из-за пасхальных мероприятий, которые пройдут с 14 по 16 апреля, сообщили в департаменте транспорта Москвы.
Так, в пятницу с 18.30 до окончания крестного хода и в субботу с 23.30 до окончания крестного хода не будут ходить автобусы и электробусы от метро "Бауманская" в центр. Это связано с пасхальной службой в Богоявленском соборе в Елохове.
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Маршрут м3 будет работать только на двух участках: "Серебряный бор - Метро "Лубянка" и "Проспект Буденного - Спартаковский переулок". Маршрут т22 будет укорочен: автобусы будут ходить на участке "16-я Парковая улица - Спартаковский переулок". Также будут укорочены маршрут т88 ("Проспект Буденного - Спартаковский переулок") и н3 ("Уссурийская улица - Спартаковский переулок").
В субботу из-за пасхальной службы в Храме Христа Спасителя автобусы м6 и с755 временно не будут ходить через центр. С 14.30 маршрут с755 будет укорочен: "Стадион Лужники - Метро "Кропоткинская". Маршрут м6 с 17.30 будет работать на двух участках: "Стадион Лужники - Метро "Кропоткинская" и "Метро "Лубянка" - Дангауэровка".
Помимо этого, в воскресенье с 10.30 до окончания крестного хода остановка "Улица Грина" для автобусов е91, 94, 108, 146, 213, 523, 737, 813, 948, 967 и 1004 от метро "Бульвар Дмитрия Донского" временно не будет работать.
Изменения в схеме движения
Помимо маршрутов городского транспорта, из-за пасхальных мероприятий изменится и схема движения на некоторых улицах столицы. Так, в ночь с воскресенья на понедельник будут закрыты для проезда два участка в районе улицы Петровка, а 23 апреля - участок Елисеевского переулка.
В Петровском переулке с воскресенья до понедельника будет введено двустороннее движение.
Также в ночь с воскресенья на понедельник с 00.01 до 00.20 будут закрыты для проезда участки в районе улицы Петровка, Крапивенского переулка и Петровского бульвара.
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