https://ria.ru/20230414/tovary-1865362880.html

Мишустин призвал наращивать производство российских товаров

Мишустин призвал наращивать производство российских товаров - РИА Новости, 14.04.2023

Мишустин призвал наращивать производство российских товаров

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал наращивать производство российских товаров. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T15:37

2023-04-14T15:37

2023-04-14T15:37

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал наращивать производство российских товаров. "Где у нас есть своя компетенция, нужно обязательно наращивать производство в России. Можем мы сделать все. Нужно очень серьезно на этом сосредоточиться", - сказал он на расширенном заседании коллегий министерства финансов и министерства экономического развития "Основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год".

https://ria.ru/20230406/tseny-1863398215.html

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экономика, россия, михаил мишустин