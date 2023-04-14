https://ria.ru/20230414/tovary-1865362880.html
Мишустин призвал наращивать производство российских товаров
Мишустин призвал наращивать производство российских товаров - РИА Новости, 14.04.2023
Мишустин призвал наращивать производство российских товаров
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал наращивать производство российских товаров. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T15:37
2023-04-14T15:37
2023-04-14T15:37
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал наращивать производство российских товаров. "Где у нас есть своя компетенция, нужно обязательно наращивать производство в России. Можем мы сделать все. Нужно очень серьезно на этом сосредоточиться", - сказал он на расширенном заседании коллегий министерства финансов и министерства экономического развития "Основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год".
https://ria.ru/20230406/tseny-1863398215.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин призвал наращивать производство российских товаров
Премьер-министр Мишустин призвал наращивать производство российских товаров