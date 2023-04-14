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Береговые войска и морпехов подняли по тревоге для проверки ТОФ
Береговые войска и морпехов подняли по тревоге для проверки ТОФ - РИА Новости, 14.04.2023
Береговые войска и морпехов подняли по тревоге для проверки ТОФ
Соединения и воинские части береговых войск и морской пехоты Тихоокеанского флота в рамках внезапной проверки подняты по тревоге и приведены в высшую степень... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T14:51
2023-04-14T14:51
2023-04-14T17:26
безопасность
дальний восток
тихоокеанский флот вмф россии
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Соединения и воинские части береговых войск и морской пехоты Тихоокеанского флота в рамках внезапной проверки подняты по тревоге и приведены в высшую степень боевой готовности, сообщает в Telegram-канале Минобороны России. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на Дальнем Востоке проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. К проверке также привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения. На опубликованном Минобороны видео – объявление тревоги, получение оружия морскими пехотинцами, а также выход боевой техники из парков и колонны на марше.
дальний восток
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Получение оружия и выезд техники: внезапная проверка боеготовности Тихоокеанского флота
Соединения и воинские части береговых войск и морской пехоты Тихоокеанского флота в рамках внезапной проверки подняты по тревоге и приведены в высшую степень боевой готовности
2023-04-14T14:51
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Проверка боеготовности: корабли и подлодки Тихоокеанского флота вышли из пунктов дислокации
Боевые корабли и подлодки Тихоокеанского флота вышли из пунктов дислокации для перехода в районы проверки боевой готовности
2023-04-14T14:51
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, дальний восток, тихоокеанский флот вмф россии, видео
Безопасность, Дальний Восток, Тихоокеанский флот ВМФ России
Береговые войска и морпехов подняли по тревоге для проверки ТОФ
Береговые войска и морпехов подняли по тревоге в рамках проверки сил Тихоокеанского флота