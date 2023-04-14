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Береговые войска и морпехов подняли по тревоге для проверки ТОФ - РИА Новости, 14.04.2023
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14:51 14.04.2023 (обновлено: 17:26 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/tof-1865346266.html
Береговые войска и морпехов подняли по тревоге для проверки ТОФ
Береговые войска и морпехов подняли по тревоге для проверки ТОФ - РИА Новости, 14.04.2023
Береговые войска и морпехов подняли по тревоге для проверки ТОФ
Соединения и воинские части береговых войск и морской пехоты Тихоокеанского флота в рамках внезапной проверки подняты по тревоге и приведены в высшую степень... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T14:51
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безопасность
дальний восток
тихоокеанский флот вмф россии
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Соединения и воинские части береговых войск и морской пехоты Тихоокеанского флота в рамках внезапной проверки подняты по тревоге и приведены в высшую степень боевой готовности, сообщает в Telegram-канале Минобороны России. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на Дальнем Востоке проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. К проверке также привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения. На опубликованном Минобороны видео – объявление тревоги, получение оружия морскими пехотинцами, а также выход боевой техники из парков и колонны на марше.
дальний восток
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Получение оружия и выезд техники: внезапная проверка боеготовности Тихоокеанского флота
Соединения и воинские части береговых войск и морской пехоты Тихоокеанского флота в рамках внезапной проверки подняты по тревоге и приведены в высшую степень боевой готовности
2023-04-14T14:51
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Проверка боеготовности: корабли и подлодки Тихоокеанского флота вышли из пунктов дислокации
Боевые корабли и подлодки Тихоокеанского флота вышли из пунктов дислокации для перехода в районы проверки боевой готовности
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безопасность, дальний восток, тихоокеанский флот вмф россии, видео
Безопасность, Дальний Восток, Тихоокеанский флот ВМФ России
Береговые войска и морпехов подняли по тревоге для проверки ТОФ
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Соединения и воинские части береговых войск и морской пехоты Тихоокеанского флота в рамках внезапной проверки подняты по тревоге и приведены в высшую степень боевой готовности, сообщает в Telegram-канале Минобороны России.
2023-04-14T14:51
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Береговые войска и морпехов подняли по тревоге для проверки ТОФ

Береговые войска и морпехов подняли по тревоге в рамках проверки сил Тихоокеанского флота

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Соединения и воинские части береговых войск и морской пехоты Тихоокеанского флота в рамках внезапной проверки подняты по тревоге и приведены в высшую степень боевой готовности, сообщает в Telegram-канале Минобороны России.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на Дальнем Востоке проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. К проверке также привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.
«
"В ходе проверки морские пехотинцы осуществили подъем личного состава по тревоге, подготовку техники к совершению марша и выходу военнослужащих на технике в назначенный район для дальнейшего перехода в район учения. Подразделения береговых войск приступили к совершению маршей в районы сосредоточения на расстояния свыше 200 километров", - сказали в ведомстве.
На опубликованном Минобороны видео – объявление тревоги, получение оружия морскими пехотинцами, а также выход боевой техники из парков и колонны на марше.
 
БезопасностьДальний ВостокТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
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