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Береговые войска и морпехов подняли по тревоге для проверки ТОФ

Береговые войска и морпехов подняли по тревоге для проверки ТОФ - РИА Новости, 14.04.2023

Береговые войска и морпехов подняли по тревоге для проверки ТОФ

Соединения и воинские части береговых войск и морской пехоты Тихоокеанского флота в рамках внезапной проверки подняты по тревоге и приведены в высшую степень... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T14:51

2023-04-14T14:51

2023-04-14T17:26

безопасность

дальний восток

тихоокеанский флот вмф россии

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Соединения и воинские части береговых войск и морской пехоты Тихоокеанского флота в рамках внезапной проверки подняты по тревоге и приведены в высшую степень боевой готовности, сообщает в Telegram-канале Минобороны России. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на Дальнем Востоке проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. К проверке также привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения. На опубликованном Минобороны видео – объявление тревоги, получение оружия морскими пехотинцами, а также выход боевой техники из парков и колонны на марше.

дальний восток

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Получение оружия и выезд техники: внезапная проверка боеготовности Тихоокеанского флота Соединения и воинские части береговых войск и морской пехоты Тихоокеанского флота в рамках внезапной проверки подняты по тревоге и приведены в высшую степень боевой готовности 2023-04-14T14:51 true PT1M20S

Проверка боеготовности: корабли и подлодки Тихоокеанского флота вышли из пунктов дислокации Боевые корабли и подлодки Тихоокеанского флота вышли из пунктов дислокации для перехода в районы проверки боевой готовности 2023-04-14T14:51 true PT2M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, дальний восток, тихоокеанский флот вмф россии, видео