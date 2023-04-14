https://ria.ru/20230414/tof-1865293926.html

Песков заявил, что Путин не будет инспектировать проверку боеготовности ТОФ

Песков заявил, что Путин не будет инспектировать проверку боеготовности ТОФ - РИА Новости, 14.04.2023

Песков заявил, что Путин не будет инспектировать проверку боеготовности ТОФ

Президент РФ Владимир Путин не планирует инспектировать внезапную проверку боеготовности Тихоокеанского флота, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T12:58

2023-04-14T12:58

2023-04-14T12:59

тихоокеанский флот вмф россии

безопасность

россия

дмитрий песков

владимир путин

сергей шойгу

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует инспектировать внезапную проверку боеготовности Тихоокеанского флота, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Сегодня утром Тихоокеанский флот в полном составе поднят по тревоге и приведен в высшую степень готовности, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил, что проходить внезапная проверка будет в три этапа."Нет, таких планов нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент принять участие в каком-либо из этапов учений Тихоокеанского флота.

https://ria.ru/20230414/tof-1865287905.html

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тихоокеанский флот вмф россии, безопасность, россия, дмитрий песков, владимир путин, сергей шойгу