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Песков заявил, что Путин не будет инспектировать проверку боеготовности ТОФ
Песков заявил, что Путин не будет инспектировать проверку боеготовности ТОФ - РИА Новости, 14.04.2023
Песков заявил, что Путин не будет инспектировать проверку боеготовности ТОФ
Президент РФ Владимир Путин не планирует инспектировать внезапную проверку боеготовности Тихоокеанского флота, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T12:58
2023-04-14T12:58
2023-04-14T12:59
тихоокеанский флот вмф россии
безопасность
россия
дмитрий песков
владимир путин
сергей шойгу
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует инспектировать внезапную проверку боеготовности Тихоокеанского флота, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Сегодня утром Тихоокеанский флот в полном составе поднят по тревоге и приведен в высшую степень готовности, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил, что проходить внезапная проверка будет в три этапа."Нет, таких планов нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент принять участие в каком-либо из этапов учений Тихоокеанского флота.
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Тихоокеанский флот ВМФ России, Безопасность, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Сергей Шойгу
Песков заявил, что Путин не будет инспектировать проверку боеготовности ТОФ
Песков: Путин не планирует инспектировать внезапную проверку боеготовности ТОФ