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Песков заявил, что Путин не будет инспектировать проверку боеготовности ТОФ - РИА Новости, 14.04.2023
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12:58 14.04.2023 (обновлено: 12:59 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/tof-1865293926.html
Песков заявил, что Путин не будет инспектировать проверку боеготовности ТОФ
Песков заявил, что Путин не будет инспектировать проверку боеготовности ТОФ - РИА Новости, 14.04.2023
Песков заявил, что Путин не будет инспектировать проверку боеготовности ТОФ
Президент РФ Владимир Путин не планирует инспектировать внезапную проверку боеготовности Тихоокеанского флота, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T12:58
2023-04-14T12:59
тихоокеанский флот вмф россии
безопасность
россия
дмитрий песков
владимир путин
сергей шойгу
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует инспектировать внезапную проверку боеготовности Тихоокеанского флота, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Сегодня утром Тихоокеанский флот в полном составе поднят по тревоге и приведен в высшую степень готовности, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил, что проходить внезапная проверка будет в три этапа."Нет, таких планов нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент принять участие в каком-либо из этапов учений Тихоокеанского флота.
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тихоокеанский флот вмф россии, безопасность, россия, дмитрий песков, владимир путин, сергей шойгу
Тихоокеанский флот ВМФ России, Безопасность, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Сергей Шойгу
Песков заявил, что Путин не будет инспектировать проверку боеготовности ТОФ

Песков: Путин не планирует инспектировать внезапную проверку боеготовности ТОФ

© POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует инспектировать внезапную проверку боеготовности Тихоокеанского флота, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Сегодня утром Тихоокеанский флот в полном составе поднят по тревоге и приведен в высшую степень готовности, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил, что проходить внезапная проверка будет в три этапа.
"Нет, таких планов нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент принять участие в каком-либо из этапов учений Тихоокеанского флота.
Корабли Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
В Кремле прокомментировали внезапную проверку на Тихоокеанском флоте
Вчера, 12:47
 
Тихоокеанский флот ВМФ РоссииБезопасностьРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинСергей Шойгу
 
 
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