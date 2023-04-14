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Проверка на ТОФ не связана с возможностью расширения НАТО, заявил Песков - РИА Новости, 14.04.2023
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12:51 14.04.2023 (обновлено: 13:04 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/tof-1865289654.html
Проверка на ТОФ не связана с возможностью расширения НАТО, заявил Песков
Проверка на ТОФ не связана с возможностью расширения НАТО, заявил Песков - РИА Новости, 14.04.2023
Проверка на ТОФ не связана с возможностью расширения НАТО, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что внезапная проверка на Тихоокеанском флоте не связана с возможностью расширения НАТО и вероятностью... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T12:51
2023-04-14T13:04
нато
россия
дмитрий песков
безопасность
сергей шойгу
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что внезапная проверка на Тихоокеанском флоте не связана с возможностью расширения НАТО и вероятностью вступления в него Японии."Нет, это не связано, это обычная рутинная подготовка армии, развитие наших вооруженных сил и проверка их боеготовности", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, связана ли внезапная проверка на Тихоокеанском флоте с расширением НАТО и возможным вступлением в него Японии.Ранее в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Минобороны сообщил, что Тихоокеанский флот в полном составе поднят по тревоге и приведен в высшую степень готовности в рамках практики проведения внезапных проверок.
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нато, россия, дмитрий песков, безопасность, сергей шойгу
НАТО, Россия, Дмитрий Песков, Безопасность, Сергей Шойгу
Проверка на ТОФ не связана с возможностью расширения НАТО, заявил Песков

Песков: проверка на Тихоокеанском флоте не связана с возможностью расширения НАТО

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкБольшой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" ВМФ РФ
Большой противолодочный корабль Адмирал Пантелеев ВМФ РФ - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" ВМФ РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что внезапная проверка на Тихоокеанском флоте не связана с возможностью расширения НАТО и вероятностью вступления в него Японии.
"Нет, это не связано, это обычная рутинная подготовка армии, развитие наших вооруженных сил и проверка их боеготовности", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, связана ли внезапная проверка на Тихоокеанском флоте с расширением НАТО и возможным вступлением в него Японии.
Ранее в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Минобороны сообщил, что Тихоокеанский флот в полном составе поднят по тревоге и приведен в высшую степень готовности в рамках практики проведения внезапных проверок.
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