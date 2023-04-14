https://ria.ru/20230414/tof-1865289654.html

Проверка на ТОФ не связана с возможностью расширения НАТО, заявил Песков

Проверка на ТОФ не связана с возможностью расширения НАТО, заявил Песков - РИА Новости, 14.04.2023

Проверка на ТОФ не связана с возможностью расширения НАТО, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что внезапная проверка на Тихоокеанском флоте не связана с возможностью расширения НАТО и вероятностью... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T12:51

2023-04-14T12:51

2023-04-14T13:04

нато

россия

дмитрий песков

безопасность

сергей шойгу

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что внезапная проверка на Тихоокеанском флоте не связана с возможностью расширения НАТО и вероятностью вступления в него Японии."Нет, это не связано, это обычная рутинная подготовка армии, развитие наших вооруженных сил и проверка их боеготовности", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, связана ли внезапная проверка на Тихоокеанском флоте с расширением НАТО и возможным вступлением в него Японии.Ранее в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Минобороны сообщил, что Тихоокеанский флот в полном составе поднят по тревоге и приведен в высшую степень готовности в рамках практики проведения внезапных проверок.

https://ria.ru/20230410/esminets-1864145838.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

нато, россия, дмитрий песков, безопасность, сергей шойгу