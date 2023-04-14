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Крупный производитель текстиля из КНР планирует расширить бизнес в России
Крупный производитель текстиля из КНР планирует расширить бизнес в России - РИА Новости, 14.04.2023
Крупный производитель текстиля из КНР планирует расширить бизнес в России
Крупный китайский производитель текстиля Dasheng Group планирует расширить бизнес в России и начать поставлять продукцию без посредников, заявил РИА Новости... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T03:52
2023-04-14T03:52
2023-04-14T03:56
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НАНЬТУН (Китай), 14 апр – РИА Новости. Крупный китайский производитель текстиля Dasheng Group планирует расширить бизнес в России и начать поставлять продукцию без посредников, заявил РИА Новости генеральный директор компании Ци Инбинь. "Мы очень заинтересованы в российском рынке. Коммерческое взаимодействие - важная часть делового сотрудничества между Россией и Китаем. Рассчитываем, что в будущем, в рамках консенсуса, достигнутого лидерами двух стран, наша компания расширит свои деловые каналы и начнет осуществлять прямые поставки своей продукции в Россию", - сказал Ци Инбинь. Он пояснил, что у компании пока нет прямого сотрудничества с Россией, но на протяжении последних десяти лет она поставляла текстиль в РФ через посреднические компании. Он также отметил, что готов закупать российское сырье. Dasheng Group - один из старейших производителей текстиля в Китае, компания была основана в конце XIX века. Компания поставляет пряжу, ткани, текстиль и трикотаж в 50 стран и регионов мира.
https://ria.ru/20230315/rets-1857998034.html
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в мире, россия, китай
Крупный производитель текстиля из КНР планирует расширить бизнес в России
Гендиректор Ци: производитель текстиля Dasheng Group планирует расширить бизнес в России
НАНЬТУН (Китай), 14 апр – РИА Новости. Крупный китайский производитель текстиля Dasheng Group планирует расширить бизнес в России и начать поставлять продукцию без посредников, заявил РИА Новости генеральный директор компании Ци Инбинь.
"Мы очень заинтересованы в российском рынке. Коммерческое взаимодействие - важная часть делового сотрудничества между Россией и Китаем. Рассчитываем, что в будущем, в рамках консенсуса, достигнутого лидерами двух стран, наша компания расширит свои деловые каналы и начнет осуществлять прямые поставки своей продукции в Россию", - сказал Ци Инбинь.
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Он пояснил, что у компании пока нет прямого сотрудничества с Россией, но на протяжении последних десяти лет она поставляла текстиль в РФ через посреднические компании.
Он также отметил, что готов закупать российское сырье.
Dasheng Group - один из старейших производителей текстиля в Китае, компания была основана в конце XIX века. Компания поставляет пряжу, ткани, текстиль и трикотаж в 50 стран и регионов мира.
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