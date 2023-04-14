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Силуанов рассказал о будущей роли ИИ в работе финансистов - РИА Новости, 14.04.2023
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23:13 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/tekhnologii-1865479620.html
Силуанов рассказал о будущей роли ИИ в работе финансистов
Силуанов рассказал о будущей роли ИИ в работе финансистов - РИА Новости, 14.04.2023
Силуанов рассказал о будущей роли ИИ в работе финансистов
Искусственный интеллект будет подспорьем для финансистов, но не заменит их, поскольку в такой работе порой приходится принимать решения, связанные с политикой... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T23:13
2023-04-14T23:13
технологии
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Искусственный интеллект будет подспорьем для финансистов, но не заменит их, поскольку в такой работе порой приходится принимать решения, связанные с политикой или интуицией, считает министр финансов РФ Антон Силуанов. "Человеческое творчество, человеческий ум и душу не заменит никакой компьютер. У финансистов одна из функций – это принятие решений, которые не всегда можно заменить компьютером. Это решения, связанные с политикой, связанные где-то с интуицией. И здесь компьютер вряд ли сможет заменить хорошего профессионала", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос Наили Аскер-заде в интервью на телеканале "Россия 24" о том, могут ли нейросети заменить финансиста. "Мы, естественно, всегда выступаем за ускоренное развитие информационных технологий, искусственного интеллекта. Он (ИИ – ред.) будет в подспорье в любой работе, в том числе финансистам, бухгалтерам, но душу точно не заменит", - добавил глава Минфина. Он напомнил, что, когда развивались компьютеры, распространялся интернет, тоже были опасения, что произойдет сокращение рабочих мест и компьютер заменит человеческий труд. "Где-то так и произошло, и на самом деле так и есть, - мир не стоит на месте. Поэтому ИИ будет расширятся – это правильно, и ход развития невозможно остановить", - подчеркнул Силуанов.
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технологии, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Технологии, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов рассказал о будущей роли ИИ в работе финансистов

Силуанов: искусственный интеллект будет подспорьем в работе финансистов, но не заменит их

© AP Photo / Martin MeissnerМеталлическая голова, символизирующая искусственный интеллект
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© AP Photo / Martin Meissner
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Искусственный интеллект будет подспорьем для финансистов, но не заменит их, поскольку в такой работе порой приходится принимать решения, связанные с политикой или интуицией, считает министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Человеческое творчество, человеческий ум и душу не заменит никакой компьютер. У финансистов одна из функций – это принятие решений, которые не всегда можно заменить компьютером. Это решения, связанные с политикой, связанные где-то с интуицией. И здесь компьютер вряд ли сможет заменить хорошего профессионала", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос Наили Аскер-заде в интервью на телеканале "Россия 24" о том, могут ли нейросети заменить финансиста.
"Мы, естественно, всегда выступаем за ускоренное развитие информационных технологий, искусственного интеллекта. Он (ИИ – ред.) будет в подспорье в любой работе, в том числе финансистам, бухгалтерам, но душу точно не заменит", - добавил глава Минфина.
Он напомнил, что, когда развивались компьютеры, распространялся интернет, тоже были опасения, что произойдет сокращение рабочих мест и компьютер заменит человеческий труд. "Где-то так и произошло, и на самом деле так и есть, - мир не стоит на месте. Поэтому ИИ будет расширятся – это правильно, и ход развития невозможно остановить", - подчеркнул Силуанов.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
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