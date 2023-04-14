Силуанов рассказал о будущей роли ИИ в работе финансистов
Силуанов: искусственный интеллект будет подспорьем в работе финансистов, но не заменит их
© AP Photo / Martin MeissnerМеталлическая голова, символизирующая искусственный интеллект
© AP Photo / Martin Meissner
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Искусственный интеллект будет подспорьем для финансистов, но не заменит их, поскольку в такой работе порой приходится принимать решения, связанные с политикой или интуицией, считает министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Человеческое творчество, человеческий ум и душу не заменит никакой компьютер. У финансистов одна из функций – это принятие решений, которые не всегда можно заменить компьютером. Это решения, связанные с политикой, связанные где-то с интуицией. И здесь компьютер вряд ли сможет заменить хорошего профессионала", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос Наили Аскер-заде в интервью на телеканале "Россия 24" о том, могут ли нейросети заменить финансиста.
"Мы, естественно, всегда выступаем за ускоренное развитие информационных технологий, искусственного интеллекта. Он (ИИ – ред.) будет в подспорье в любой работе, в том числе финансистам, бухгалтерам, но душу точно не заменит", - добавил глава Минфина.
Он напомнил, что, когда развивались компьютеры, распространялся интернет, тоже были опасения, что произойдет сокращение рабочих мест и компьютер заменит человеческий труд. "Где-то так и произошло, и на самом деле так и есть, - мир не стоит на месте. Поэтому ИИ будет расширятся – это правильно, и ход развития невозможно остановить", - подчеркнул Силуанов.