https://ria.ru/20230414/tekhnologii-1865479620.html

Силуанов рассказал о будущей роли ИИ в работе финансистов

Силуанов рассказал о будущей роли ИИ в работе финансистов - РИА Новости, 14.04.2023

Силуанов рассказал о будущей роли ИИ в работе финансистов

Искусственный интеллект будет подспорьем для финансистов, но не заменит их, поскольку в такой работе порой приходится принимать решения, связанные с политикой... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T23:13

2023-04-14T23:13

2023-04-14T23:13

технологии

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Искусственный интеллект будет подспорьем для финансистов, но не заменит их, поскольку в такой работе порой приходится принимать решения, связанные с политикой или интуицией, считает министр финансов РФ Антон Силуанов. "Человеческое творчество, человеческий ум и душу не заменит никакой компьютер. У финансистов одна из функций – это принятие решений, которые не всегда можно заменить компьютером. Это решения, связанные с политикой, связанные где-то с интуицией. И здесь компьютер вряд ли сможет заменить хорошего профессионала", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос Наили Аскер-заде в интервью на телеканале "Россия 24" о том, могут ли нейросети заменить финансиста. "Мы, естественно, всегда выступаем за ускоренное развитие информационных технологий, искусственного интеллекта. Он (ИИ – ред.) будет в подспорье в любой работе, в том числе финансистам, бухгалтерам, но душу точно не заменит", - добавил глава Минфина. Он напомнил, что, когда развивались компьютеры, распространялся интернет, тоже были опасения, что произойдет сокращение рабочих мест и компьютер заменит человеческий труд. "Где-то так и произошло, и на самом деле так и есть, - мир не стоит на месте. Поэтому ИИ будет расширятся – это правильно, и ход развития невозможно остановить", - подчеркнул Силуанов.

https://ria.ru/20230329/ii-1861467723.html

россия

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технологии, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)