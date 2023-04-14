https://ria.ru/20230414/tekhnika-1865358267.html

В Минобороны Германии прокомментировали запросы Киева на передачу техники

В Минобороны Германии прокомментировали запросы Киева на передачу техники - РИА Новости, 14.04.2023

В Минобороны Германии прокомментировали запросы Киева на передачу техники

После решения о реэкспорте на Украину польских истребителей МиГ-29, доставшихся ФРГ после объединения с ГДР, в адрес Германии не поступали запросы от украинской РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T15:26

2023-04-14T15:26

2023-04-14T15:26

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БЕРЛИН, 14 апр - РИА Новости. После решения о реэкспорте на Украину польских истребителей МиГ-29, доставшихся ФРГ после объединения с ГДР, в адрес Германии не поступали запросы от украинской стороны о передаче ей другой польской техники, сообщил журналистам представитель Минобороны Германии Арне Коллац. Издание Spiegel в четверг сообщило, что правительство Германии разрешило по запросу Польши реэкспорт на Украину польских истребителей МиГ-29, доставшихся ФРГ после объединения с ГДР. Позднее Минобороны ФРГ официально подтвердило эту информацию. Как заявил на брифинге в пятницу представитель Минобороны Германии, о запросах Украины в отношении другой польской техники информации нет. "Я не могу подтвердить, что такие запросы есть", - сказал Коллац на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос, не обращалась ли украинская сторона напрямую к германской - с просьбой о передаче ей другой польской боевой техники в будущем. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230414/medvedev-1865213009.html

https://ria.ru/20230414/leopard-1865206263.html

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в мире, германия, украина, россия, миг-29, польша