https://ria.ru/20230414/tayvan-1865351608.html
Посольство Китая раскритиковало слова Моравецкого о нападении на Тайвань
Посольство Китая раскритиковало слова Моравецкого о нападении на Тайвань - РИА Новости, 14.04.2023
Посольство Китая раскритиковало слова Моравецкого о нападении на Тайвань
Китайское посольство в Варшаве опубликовало заявление, в котором выражается резкая критика заявления премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о потенциальном РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T15:05
2023-04-14T15:05
2023-04-14T15:05
в мире
китай
тайвань
польша
матеуш моравецкий
нэнси пелоси
украина
атлантический совет
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ВАРШАВА, 14 апр - РИА Новости. Китайское посольство в Варшаве опубликовало заявление, в котором выражается резкая критика заявления премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о потенциальном нападении на Тайвань в случае, если Украина потерпит поражение. Моравецкий, выступая в четверг в Атлантическом совете в Вашингтоне, заявил, что "если Украина падет, если Украина будет завоевана, на следующий день Китай может напасть на Тайвань". "Я вижу много взаимосвязей, много взаимозависимостей между ситуацией на Украине и ситуацией в Тайване", - добавил он. Посольство назвало заявление Моравецкого необоснованным. "Китайская сторона выражает резкое недовольство и решительный протест. Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая, и вопрос Тайваня - это полностью внутренний вопрос Китая, который диаметрально противоположен вопросу Украины, между ними нет никакого сравнения", - указано в заявлении, размещенном на официальном сайте посольства. По мнению дипмиссии КНР, попытки использовать украинский вопрос в качестве предлога для инсинуации по тайваньскому вопросу "является скрытой политической манипуляцией, бездумным попранием принципа уважения национального суверенитета и территориальной целостности и грубым вмешательством во внутренние дела Китая". Китайские дипломаты призвали польского премьера с уважением относиться к принципу единого Китая, "проявлять осторожность в делах и словах в отношении тайваньского вопроса и избегать нарушения китайско-польских отношений". Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230414/tayvan-1865304656.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, тайвань, польша, матеуш моравецкий, нэнси пелоси, украина, атлантический совет
В мире, Китай, Тайвань, Польша, Матеуш Моравецкий, Нэнси Пелоси, Украина, Атлантический совет
Посольство Китая раскритиковало слова Моравецкого о нападении на Тайвань
Пекин усмотрел в словах Моравецкого о нападении на Тайвань вмешательство в дела Китая
ВАРШАВА, 14 апр - РИА Новости. Китайское посольство в Варшаве опубликовало заявление, в котором выражается резкая критика заявления премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о потенциальном нападении на Тайвань в случае, если Украина потерпит поражение.
Моравецкий, выступая в четверг в Атлантическом совете
в Вашингтоне
, заявил, что "если Украина падет, если Украина будет завоевана, на следующий день Китай может напасть на Тайвань". "Я вижу много взаимосвязей, много взаимозависимостей между ситуацией на Украине и ситуацией в Тайване", - добавил он.
В МИД Тайваня заявили, что Пекин может начать экономическую блокаду острова
Посольство назвало заявление Моравецкого необоснованным.
"Китайская сторона выражает резкое недовольство и решительный протест. Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая, и вопрос Тайваня - это полностью внутренний вопрос Китая, который диаметрально противоположен вопросу Украины, между ними нет никакого сравнения", - указано в заявлении, размещенном на официальном сайте посольства.
По мнению дипмиссии КНР, попытки использовать украинский вопрос в качестве предлога для инсинуации по тайваньскому вопросу "является скрытой политической манипуляцией, бездумным попранием принципа уважения национального суверенитета и территориальной целостности и грубым вмешательством во внутренние дела Китая". Китайские дипломаты призвали польского премьера с уважением относиться к принципу единого Китая, "проявлять осторожность в делах и словах в отношении тайваньского вопроса и избегать нарушения китайско-польских отношений".
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Россия
с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Макрон выступил за сохранение статуса кво на Тайване