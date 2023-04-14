https://ria.ru/20230414/tayvan-1865351608.html

Посольство Китая раскритиковало слова Моравецкого о нападении на Тайвань

Посольство Китая раскритиковало слова Моравецкого о нападении на Тайвань - РИА Новости, 14.04.2023

Посольство Китая раскритиковало слова Моравецкого о нападении на Тайвань

Китайское посольство в Варшаве опубликовало заявление, в котором выражается резкая критика заявления премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о потенциальном РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T15:05

2023-04-14T15:05

2023-04-14T15:05

в мире

китай

тайвань

польша

матеуш моравецкий

нэнси пелоси

украина

атлантический совет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850747421_0:120:3214:1928_1920x0_80_0_0_3f625e199dc4c7c57cea8d5c017dcd95.jpg

ВАРШАВА, 14 апр - РИА Новости. Китайское посольство в Варшаве опубликовало заявление, в котором выражается резкая критика заявления премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о потенциальном нападении на Тайвань в случае, если Украина потерпит поражение. Моравецкий, выступая в четверг в Атлантическом совете в Вашингтоне, заявил, что "если Украина падет, если Украина будет завоевана, на следующий день Китай может напасть на Тайвань". "Я вижу много взаимосвязей, много взаимозависимостей между ситуацией на Украине и ситуацией в Тайване", - добавил он. Посольство назвало заявление Моравецкого необоснованным. "Китайская сторона выражает резкое недовольство и решительный протест. Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая, и вопрос Тайваня - это полностью внутренний вопрос Китая, который диаметрально противоположен вопросу Украины, между ними нет никакого сравнения", - указано в заявлении, размещенном на официальном сайте посольства. По мнению дипмиссии КНР, попытки использовать украинский вопрос в качестве предлога для инсинуации по тайваньскому вопросу "является скрытой политической манипуляцией, бездумным попранием принципа уважения национального суверенитета и территориальной целостности и грубым вмешательством во внутренние дела Китая". Китайские дипломаты призвали польского премьера с уважением относиться к принципу единого Китая, "проявлять осторожность в делах и словах в отношении тайваньского вопроса и избегать нарушения китайско-польских отношений". Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230414/tayvan-1865304656.html

https://ria.ru/20230412/makron-1864908731.html

китай

тайвань

польша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, тайвань, польша, матеуш моравецкий, нэнси пелоси, украина, атлантический совет