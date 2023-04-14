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Знакомые рассказали о характере подозреваемого по делу убийства Татарского - РИА Новости, 14.04.2023
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05:33 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/tatarskiy-1865210174.html
Знакомые рассказали о характере подозреваемого по делу убийства Татарского
Знакомые рассказали о характере подозреваемого по делу убийства Татарского - РИА Новости, 14.04.2023
Знакомые рассказали о характере подозреваемого по делу убийства Татарского
Гражданин Украины Юрий Денисов, подозреваемый в причастности к убийству блогера Владлена Татарского (Максима Фомина), был неуравновешенным и часто вступал в... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T05:33
2023-04-14T05:33
юрий денисов
владлен татарский
взрыв в кафе в петербурге
происшествия
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СНЕЖНОЕ (ДНР), 14 апр - РИА Новости. Гражданин Украины Юрий Денисов, подозреваемый в причастности к убийству блогера Владлена Татарского (Максима Фомина), был неуравновешенным и часто вступал в конфликты с местными жителями, рассказали РИА Новости его знакомые. Татарский погиб 2 апреля во время своего творческого вечера, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в результате взрыва подаренной ему на том же мероприятии статуэтки. По данным ФСБ РФ, Денисов по заданию украинских спецслужб собирал сведения об образе жизни Фомина и местах, которые он посещал, а после теракта, 3 апреля, вылетел из России транзитом через Армению в Турцию. Инициирована процедура его объявления в международный розыск. "Он (Денисов) со всеми дрался. Ни друзей не было, никого не было", - сказала РИА Новости знакомая семьи бывшей супруги Денисова. По ее словам, общаться с Денисовым было неприятно. "Страшный, просто страшный человек. И слава Богу, что он тут не появится", - отметила собеседница агентства. Житель города Снежное в ДНР, где прописан Денисов, рассказал РИА Новости, что тот поссорился с соседом, у которого были пророссийские взгляды.
https://ria.ru/20230414/registratsiya-1865204841.html
https://ria.ru/20230413/zaderzhanie-1865112710.html
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юрий денисов, владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге, происшествия
Юрий Денисов, Владлен Татарский, Взрыв в кафе в Петербурге, Происшествия
Знакомые рассказали о характере подозреваемого по делу убийства Татарского

Знакомые подозреваемого по делу убийства Татарского рассказали о его неуравновешенности

Подозреваемый в совершении теракта, в котором погиб Владлен Татарский
Подозреваемый в совершении теракта, в котором погиб Владлен Татарский
Подозреваемый в совершении теракта, в котором погиб Владлен Татарский. Архивное фото
Читать ria.ru в
СНЕЖНОЕ (ДНР), 14 апр - РИА Новости. Гражданин Украины Юрий Денисов, подозреваемый в причастности к убийству блогера Владлена Татарского (Максима Фомина), был неуравновешенным и часто вступал в конфликты с местными жителями, рассказали РИА Новости его знакомые.
Татарский погиб 2 апреля во время своего творческого вечера, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в результате взрыва подаренной ему на том же мероприятии статуэтки. По данным ФСБ РФ, Денисов по заданию украинских спецслужб собирал сведения об образе жизни Фомина и местах, которые он посещал, а после теракта, 3 апреля, вылетел из России транзитом через Армению в Турцию. Инициирована процедура его объявления в международный розыск.
Подозреваемый в совершении теракта, в котором погиб Владлен Татарский
Подозреваемый по делу Татарского сделал временную регистрацию во Владимире
03:20
"Он (Денисов) со всеми дрался. Ни друзей не было, никого не было", - сказала РИА Новости знакомая семьи бывшей супруги Денисова.
По ее словам, общаться с Денисовым было неприятно. "Страшный, просто страшный человек. И слава Богу, что он тут не появится", - отметила собеседница агентства.
Житель города Снежное в ДНР, где прописан Денисов, рассказал РИА Новости, что тот поссорился с соседом, у которого были пророссийские взгляды.
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Вчера, 17:01
 
Юрий ДенисовВладлен ТатарскийВзрыв в кафе в ПетербургеПроисшествия
 
 
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