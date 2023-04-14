На Украину прибыли только 31 процент из обещанных Киеву танков, пишут СМИ
Politico: только треть из обещанных ВСУ танков прибыли в зону боевых действий к концу зимы
© AP Photo / Pavel GolovkinБританские военные стоят рядом с танком Challenger 2 на базе Тапа в Эстонии
© AP Photo / Pavel Golovkin
Британские военные стоят рядом с танком Challenger 2 на базе Тапа в Эстонии. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Только 31% из числа обещанных Киеву Западом танков прибыли в зону боевых действий к концу февраля, пишет газета Politico со ссылкой на данные из утекших в сеть документов Пентагона.
"Документ показывает, что по данным на 23 февраля только 31% из 200 обещанных танков добрались до поля боя", - говорится в сообщении издания.
При этом в утекших материалах отмечается, что остальные 120 танков "уже близки" к передаче.
Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка. Минюст ведет уголовное расследование случившегося.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".