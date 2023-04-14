Рейтинг@Mail.ru
В Таиланде рассказали, сколько туристов ждут на местный Новый год - РИА Новости, 14.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
18:43 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/tailand-1865438660.html
В Таиланде рассказали, сколько туристов ждут на местный Новый год
В Таиланде рассказали, сколько туристов ждут на местный Новый год - РИА Новости, 14.04.2023
В Таиланде рассказали, сколько туристов ждут на местный Новый год
Власти Таиланда надеются привлечь около 305 тысяч иностранных гостей во время фестиваля тайского Нового года, Сонгкрана, на этой неделе, заявило управление по... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T18:43
2023-04-14T18:43
туризм
новости - туризм
таиланд
индия
тайвань
юнеско
туризм
отдых на море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846043840_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_5779f9a4ec3197b4afc332f5b533a050.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Власти Таиланда надеются привлечь около 305 тысяч иностранных гостей во время фестиваля тайского Нового года, Сонгкрана, на этой неделе, заявило управление по туризму королевства. "Ожидается, что более 3,8 миллиона тайцев и около 305 тысяч иностранных туристов посетят страну во время длительных каникул Сонгкрана, это принесет в бюджет около 18,5 миллиарда бат", – приводит тайская газета Bangkok Post слова главы управление по туризму Ютасака Супасорна. По данным издания, фестиваль Сонгкран в этом году в Таиланде привлек большое количество туристов из Индии, Тайваня, Японии, Китая, Южной Кореи, Франции и России. Пограничные контрольно-пропускные пункты с соседними Малайзией и Лаосом также зафиксировали всплеск въездов. В настоящее время ЮНЕСКО рассматривает заявку Таиланда на включение традиционного тайского Нового года в список всемирного нематериального культурного наследия.
https://ria.ru/20230410/maldivy-1864161869.html
таиланд
индия
тайвань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846043840_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_27873674b16a9bdcc66ffcd48d67b11a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, таиланд, индия, тайвань, юнеско, туризм, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Индия, Тайвань, ЮНЕСКО, Туризм, Отдых на море
В Таиланде рассказали, сколько туристов ждут на местный Новый год

В Таиланде ожидают более 300 тысяч туристов во время празднования местного Нового года

© iStock.com / PlougmannПраздник Сонгкран
Праздник Сонгкран - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© iStock.com / Plougmann
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Власти Таиланда надеются привлечь около 305 тысяч иностранных гостей во время фестиваля тайского Нового года, Сонгкрана, на этой неделе, заявило управление по туризму королевства.
"Ожидается, что более 3,8 миллиона тайцев и около 305 тысяч иностранных туристов посетят страну во время длительных каникул Сонгкрана, это принесет в бюджет около 18,5 миллиарда бат", – приводит тайская газета Bangkok Post слова главы управление по туризму Ютасака Супасорна.
По данным издания, фестиваль Сонгкран в этом году в Таиланде привлек большое количество туристов из Индии, Тайваня, Японии, Китая, Южной Кореи, Франции и России. Пограничные контрольно-пропускные пункты с соседними Малайзией и Лаосом также зафиксировали всплеск въездов.
В настоящее время ЮНЕСКО рассматривает заявку Таиланда на включение традиционного тайского Нового года в список всемирного нематериального культурного наследия.
Праздник Сонгкран - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Таиланд на местный Новый год
10 апреля, 11:09
 
ТуризмНовости - ТуризмТаиландИндияТайваньЮНЕСКОТуризмОтдых на море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала