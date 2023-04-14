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В Таиланде рассказали, сколько туристов ждут на местный Новый год
В Таиланде рассказали, сколько туристов ждут на местный Новый год - РИА Новости, 14.04.2023
В Таиланде рассказали, сколько туристов ждут на местный Новый год
Власти Таиланда надеются привлечь около 305 тысяч иностранных гостей во время фестиваля тайского Нового года, Сонгкрана, на этой неделе, заявило управление по... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T18:43
2023-04-14T18:43
2023-04-14T18:43
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Власти Таиланда надеются привлечь около 305 тысяч иностранных гостей во время фестиваля тайского Нового года, Сонгкрана, на этой неделе, заявило управление по туризму королевства. "Ожидается, что более 3,8 миллиона тайцев и около 305 тысяч иностранных туристов посетят страну во время длительных каникул Сонгкрана, это принесет в бюджет около 18,5 миллиарда бат", – приводит тайская газета Bangkok Post слова главы управление по туризму Ютасака Супасорна. По данным издания, фестиваль Сонгкран в этом году в Таиланде привлек большое количество туристов из Индии, Тайваня, Японии, Китая, Южной Кореи, Франции и России. Пограничные контрольно-пропускные пункты с соседними Малайзией и Лаосом также зафиксировали всплеск въездов. В настоящее время ЮНЕСКО рассматривает заявку Таиланда на включение традиционного тайского Нового года в список всемирного нематериального культурного наследия.
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новости - туризм, таиланд, индия, тайвань, юнеско, туризм, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Индия, Тайвань, ЮНЕСКО, Туризм, Отдых на море
В Таиланде рассказали, сколько туристов ждут на местный Новый год
В Таиланде ожидают более 300 тысяч туристов во время празднования местного Нового года