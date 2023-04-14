https://ria.ru/20230414/suverenitet-1865354760.html

Россия добьется финансового суверенитета, заявил Мишустин

Россия добьется финансового суверенитета, заявил Мишустин - РИА Новости, 14.04.2023

Россия добьется финансового суверенитета, заявил Мишустин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости добиться финансового суверенитета РФ и заверил, что мы это сделаем. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T15:16

2023-04-14T15:16

2023-04-14T15:16

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости добиться финансового суверенитета РФ и заверил, что мы это сделаем. "Шаг за шагом мы должны добиться финансового суверенитета своей страны. И мы это сделаем ", - сказал он на расширенном заседании коллегий Министерства финансов и Министерства экономического развития "Основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год". Глава правительства также добавил, что в планах опережающее развитие инфраструктуры, транспортной системы. "Абсолютно уверен, что совместными усилиями нам удастся еще более укрепить устойчивость нашей экономики, нашей страны и добиться роста благосостояния наших людей, роста нашей экономики, устойчивости ее и достижения национальных целей развития", - заключил Мишустин.

https://ria.ru/20230414/oae-1865291739.html

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экономика, россия, михаил мишустин