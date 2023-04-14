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Очередное судно США с военной техникой для Украины прибудет в порт Греции - РИА Новости, 14.04.2023
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14:56 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/sudno-1865347571.html
Очередное судно США с военной техникой для Украины прибудет в порт Греции
Очередное судно США с военной техникой для Украины прибудет в порт Греции - РИА Новости, 14.04.2023
Очередное судно США с военной техникой для Украины прибудет в порт Греции
В следующем месяце еще один большой транспортный корабль США пришвартуется в порту Александруполис, буквально заполненном военной техникой США и НАТО,... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T14:56
2023-04-14T14:56
в мире
украина
сша
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АФИНЫ, 14 апр – РИА Новости. В следующем месяце еще один большой транспортный корабль США пришвартуется в порту Александруполис, буквально заполненном военной техникой США и НАТО, направляющейся к границе НАТО с Россией, пишет информационный портал левых сил 902.gr. "По информации, судно ARC INTEGRITY прибудет в порт Александруполис 12 мая. Судно загрузит военную технику из портов Чарльстон, Северная Каролина и Дандолк, Балтимор 24 и 26 апреля соответственно, и после остановки 10 мая в порту Бар в Черногории направится в Александруполис", - пишет портал. Этим же судном дедвейтом 30 тысяч тонн в феврале в числе прочего было перевезено из Чарльстона в Германию 60 боевых машин Bradley с конечным пунктом назначения на Украине в рамках пакета военной помощи на сумму 2,85 миллиарда долларов от США правительству Киева, сообщает портал. Командующий Транспортного командования США (USTRANSCOM) генерал ВВС США Жаклин Ван Овост, говоря о переброске американской военной техники на Украину, заявила, что "работа на протяжении всей операции по привлечению вооружения из разных мест по всему миру, транспортировка его в Европу и транспортировка нашим партнерам, которые доставляют его прямо на поле боя, стала замечательным достижением и демонстрирует ценность нашего партнерства", отмечает издание. Портал пишет, что Грецию все сильнее вовлекают в опасные военные планы Евроатлантики, используя Александруполис, который является ключевым "хабом" для переброски сил и вооружений НАТО в зону конфликта на Украине, о чем заявлял министр иностранных дел Греции Никос Дендиас. США по новому оборонному соглашению с Грецией, подписанному 14 октября 2021 года, получили в свое распоряжение несколько новых военных баз, в том числе порт Александруполиса и военный лагерь рядом с ним. США используют порт в Александруполисе для перевозки военного оборудования и войск в Восточную Европу и на Украину. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230324/shveytsariya-1860383839.html
https://ria.ru/20230227/kazakhstan-1854649431.html
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в мире, украина, сша, греция
В мире, Украина, США, Греция
Очередное судно США с военной техникой для Украины прибудет в порт Греции

Портал 902.gr: судно США с военной техникой для Украины прибудет в порт Греции 12 мая

© Flickr / pocketculturesКрупнейший грузовой порт Греции
Крупнейший грузовой порт Греции - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© Flickr / pocketcultures
Крупнейший грузовой порт Греции. Архивное фото
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АФИНЫ, 14 апр – РИА Новости. В следующем месяце еще один большой транспортный корабль США пришвартуется в порту Александруполис, буквально заполненном военной техникой США и НАТО, направляющейся к границе НАТО с Россией, пишет информационный портал левых сил 902.gr.
"По информации, судно ARC INTEGRITY прибудет в порт Александруполис 12 мая. Судно загрузит военную технику из портов Чарльстон, Северная Каролина и Дандолк, Балтимор 24 и 26 апреля соответственно, и после остановки 10 мая в порту Бар в Черногории направится в Александруполис", - пишет портал.
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Этим же судном дедвейтом 30 тысяч тонн в феврале в числе прочего было перевезено из Чарльстона в Германию 60 боевых машин Bradley с конечным пунктом назначения на Украине в рамках пакета военной помощи на сумму 2,85 миллиарда долларов от США правительству Киева, сообщает портал.
Командующий Транспортного командования США (USTRANSCOM) генерал ВВС США Жаклин Ван Овост, говоря о переброске американской военной техники на Украину, заявила, что "работа на протяжении всей операции по привлечению вооружения из разных мест по всему миру, транспортировка его в Европу и транспортировка нашим партнерам, которые доставляют его прямо на поле боя, стала замечательным достижением и демонстрирует ценность нашего партнерства", отмечает издание.
Портал пишет, что Грецию все сильнее вовлекают в опасные военные планы Евроатлантики, используя Александруполис, который является ключевым "хабом" для переброски сил и вооружений НАТО в зону конфликта на Украине, о чем заявлял министр иностранных дел Греции Никос Дендиас.
США по новому оборонному соглашению с Грецией, подписанному 14 октября 2021 года, получили в свое распоряжение несколько новых военных баз, в том числе порт Александруполиса и военный лагерь рядом с ним. США используют порт в Александруполисе для перевозки военного оборудования и войск в Восточную Европу и на Украину.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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