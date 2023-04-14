https://ria.ru/20230414/subbotnik-1865048289.html

Чистый движ: топ-5 причин принять участие в городском субботнике

Чистый движ: топ-5 причин принять участие в городском субботнике - РИА Новости, 14.04.2023

Чистый движ: топ-5 причин принять участие в городском субботнике

Общегородской субботник – одна из добрых традиций Москвы, которую с каждым годом поддерживают все больше жителей. Чтобы их количество увеличилось и этой весной, РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T09:00

2023-04-14T09:00

2023-04-14T09:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

субботник

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Общегородской субботник – одна из добрых традиций Москвы, которую с каждым годом поддерживают все больше жителей. Чтобы их количество увеличилось и этой весной, РИА Новости совместно со специалистами комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы решило мотивировать потенциальных участников и составил топ причин присоединиться к "коммунальному флешмобу", который состоится 15 апреля.Причина №1: посильные работыМасштабная уборка города зачастую ассоциируется с непростым физическим трудом: перетаскиванием крупногабаритного оборудования и инвентаря, отмыванием потускневших за зиму фасадов, ремонтом дорог. Найти мотивацию для такой деятельности в выходной день рядовому горожанину непросто. Спешим заверить – искать ее и не придется.Всю тяжелую работу в рамках месячника по благоустройству уже взяли на себя специалисты коммунальных служб. Именно они с 1 апреля проводят комплексные работы по промывке и благоустройству столицы: чистят магистрали и трассы, моют фасады, памятники и фонтаны, готовят инженерные сооружения к весенне-летней эксплуатации.На долю москвичей остаются несложные задачи, которые сравнимы с дачными работами или зарядкой на свежем воздухе. Как уточняют в КГХ, в рамках субботника горожане смогут принять участие в обустройстве цветочных клумб, высадке деревьев и кустарников, сборе прошлогодней листвы и покраске малых архитектурных форм.Причина №2: доступность для всехРешив принять участие в субботнике, семейным москвичам не придется ломать голову, на кого оставить детей. К участию в уборке города допускают как совершеннолетних жителей, так и школьников – разумеется, при их добровольном согласии и условии контроля со стороны родителей.Работы между участниками организаторы распределяют в зависимости от их возраста и физического состояния, поэтому жителям не придется напрягаться свыше своих возможностей. На субботник также приглашают студентов, работающих москвичей и пенсионеров, у которых нет противопоказаний по здоровью.Причина №3: близость к домуУчастки проведения субботника организуют в каждом округе и районе Москвы. Желающим принять участие в городской уборке не придется ехать в центр или на окраину, достаточно выбрать ближайший к дому парк, двор или социальный объект, территорию которого планируется привести в порядок.С информацией о проведении субботника в своем районе москвичам следует сверяться на официальных порталах московских СМИ, сайтах окружных префектур и районных управ. Там же можно узнать контакты ответственных за организацию работ и при необходимости уточнить у них данные о мероприятии.Причина №4: инвентарь не нуженБрать на субботник собственную лопату или банку краски совсем не обязательно – весь необходимый инвентарь участникам уборки выдадут на месте в организованном пункте. Единственное, о чем горожанам следует позаботиться самостоятельно, это об удобной обуви и одежде, которые не жалко запачкать. Не лишним будет взять с собой бутылку питьевой воды и легкий перекус на случай, если во время уборки проснется аппетит.Причина №5: социальная и физическая активностьСубботник – это не только возможность провести время на свежем воздухе и принести пользу городу, но и отличный шанс познакомиться с соседями по дому и целому району – общая работа одинаково эффективно сближает членов семей и незнакомцев. К тому же, уборка – это физическая активность, которая положительно сказывается на самочувствии, разгоняет кровь и приносит удовольствие.Не стоит переживать, что, зайдя на участок проведения субботника, вы не сможете оттуда выйти до окончания работ. Участие в уборке исключительно добровольное, выработки по часам не предусмотрено. Горожане могут провести на субботнике как двадцать минут, так и несколько часов – все зависит от личных предпочтений, физического самочувствия и желания приобщиться к наведению чистоты в столице.

https://realty.ria.ru/20230405/moskva-1862889453.html

https://realty.ria.ru/20220415/subbotnik-1783267760.html

https://realty.ria.ru/20180413/1518536665.html

москва

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, субботник