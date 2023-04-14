https://ria.ru/20230414/subbotnik-1865048289.html
Чистый движ: топ-5 причин принять участие в городском субботнике
Чистый движ: топ-5 причин принять участие в городском субботнике - РИА Новости, 14.04.2023
Чистый движ: топ-5 причин принять участие в городском субботнике
Общегородской субботник – одна из добрых традиций Москвы, которую с каждым годом поддерживают все больше жителей. Чтобы их количество увеличилось и этой весной, РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T09:00
2023-04-14T09:00
2023-04-14T09:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
субботник
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865047488_0:147:3072:1875_1920x0_80_0_0_1684f0bbfe155bde2b65751a322ef9a1.jpg
Общегородской субботник – одна из добрых традиций Москвы, которую с каждым годом поддерживают все больше жителей. Чтобы их количество увеличилось и этой весной, РИА Новости совместно со специалистами комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы решило мотивировать потенциальных участников и составил топ причин присоединиться к "коммунальному флешмобу", который состоится 15 апреля.Причина №1: посильные работыМасштабная уборка города зачастую ассоциируется с непростым физическим трудом: перетаскиванием крупногабаритного оборудования и инвентаря, отмыванием потускневших за зиму фасадов, ремонтом дорог. Найти мотивацию для такой деятельности в выходной день рядовому горожанину непросто. Спешим заверить – искать ее и не придется.Всю тяжелую работу в рамках месячника по благоустройству уже взяли на себя специалисты коммунальных служб. Именно они с 1 апреля проводят комплексные работы по промывке и благоустройству столицы: чистят магистрали и трассы, моют фасады, памятники и фонтаны, готовят инженерные сооружения к весенне-летней эксплуатации.На долю москвичей остаются несложные задачи, которые сравнимы с дачными работами или зарядкой на свежем воздухе. Как уточняют в КГХ, в рамках субботника горожане смогут принять участие в обустройстве цветочных клумб, высадке деревьев и кустарников, сборе прошлогодней листвы и покраске малых архитектурных форм.Причина №2: доступность для всехРешив принять участие в субботнике, семейным москвичам не придется ломать голову, на кого оставить детей. К участию в уборке города допускают как совершеннолетних жителей, так и школьников – разумеется, при их добровольном согласии и условии контроля со стороны родителей.Работы между участниками организаторы распределяют в зависимости от их возраста и физического состояния, поэтому жителям не придется напрягаться свыше своих возможностей. На субботник также приглашают студентов, работающих москвичей и пенсионеров, у которых нет противопоказаний по здоровью.Причина №3: близость к домуУчастки проведения субботника организуют в каждом округе и районе Москвы. Желающим принять участие в городской уборке не придется ехать в центр или на окраину, достаточно выбрать ближайший к дому парк, двор или социальный объект, территорию которого планируется привести в порядок.С информацией о проведении субботника в своем районе москвичам следует сверяться на официальных порталах московских СМИ, сайтах окружных префектур и районных управ. Там же можно узнать контакты ответственных за организацию работ и при необходимости уточнить у них данные о мероприятии.Причина №4: инвентарь не нуженБрать на субботник собственную лопату или банку краски совсем не обязательно – весь необходимый инвентарь участникам уборки выдадут на месте в организованном пункте. Единственное, о чем горожанам следует позаботиться самостоятельно, это об удобной обуви и одежде, которые не жалко запачкать. Не лишним будет взять с собой бутылку питьевой воды и легкий перекус на случай, если во время уборки проснется аппетит.Причина №5: социальная и физическая активностьСубботник – это не только возможность провести время на свежем воздухе и принести пользу городу, но и отличный шанс познакомиться с соседями по дому и целому району – общая работа одинаково эффективно сближает членов семей и незнакомцев. К тому же, уборка – это физическая активность, которая положительно сказывается на самочувствии, разгоняет кровь и приносит удовольствие.Не стоит переживать, что, зайдя на участок проведения субботника, вы не сможете оттуда выйти до окончания работ. Участие в уборке исключительно добровольное, выработки по часам не предусмотрено. Горожане могут провести на субботнике как двадцать минут, так и несколько часов – все зависит от личных предпочтений, физического самочувствия и желания приобщиться к наведению чистоты в столице.
https://realty.ria.ru/20230405/moskva-1862889453.html
https://realty.ria.ru/20220415/subbotnik-1783267760.html
https://realty.ria.ru/20180413/1518536665.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, субботник
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, субботник
Общегородской субботник – одна из добрых традиций Москвы, которую с каждым годом поддерживают все больше жителей. Чтобы их количество увеличилось и этой весной, РИА Новости совместно со специалистами комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы решило мотивировать потенциальных участников и составил топ причин присоединиться к "коммунальному флешмобу", который состоится 15 апреля.
Причина №1: посильные работы
Масштабная уборка города зачастую ассоциируется с непростым физическим трудом: перетаскиванием крупногабаритного оборудования и инвентаря, отмыванием потускневших за зиму фасадов, ремонтом дорог. Найти мотивацию для такой деятельности в выходной день рядовому горожанину непросто. Спешим заверить – искать ее и не придется.
Всю тяжелую работу в рамках месячника по благоустройству
уже взяли на себя специалисты коммунальных служб. Именно они с 1 апреля проводят комплексные работы по промывке и благоустройству столицы: чистят магистрали и трассы, моют фасады, памятники и фонтаны, готовят инженерные сооружения к весенне-летней эксплуатации.
СПРАВКА
В течение апреля городские службы Москвы приводят в порядок городские и внутридворовые территории, жилищный фонд, дороги и дорожно-ремонтную инфраструктуру, инженерные сооружения и объекты монументального искусства, объекты энергоснабжения и территории организаций, включая строительные площадки и подъезды к ним. Дополнительно специалисты КГХ проверяют работоспособность инженерных коммуникаций города и переводят объекты московской инфраструктуры на весенне-летний режим работы. Месячник по благоустройству завершится в Москве 30 апреля.
На долю москвичей остаются несложные задачи, которые сравнимы с дачными работами или зарядкой на свежем воздухе. Как уточняют в КГХ, в рамках субботника горожане смогут принять участие в обустройстве цветочных клумб, высадке деревьев и кустарников, сборе прошлогодней листвы и покраске малых архитектурных форм.
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Причина №2: доступность для всех
Решив принять участие в субботнике, семейным москвичам не придется ломать голову, на кого оставить детей. К участию в уборке города допускают как совершеннолетних жителей, так и школьников – разумеется, при их добровольном согласии и условии контроля со стороны родителей.
Работы между участниками организаторы распределяют в зависимости от их возраста и физического состояния, поэтому жителям не придется напрягаться свыше своих возможностей. На субботник также приглашают студентов, работающих москвичей и пенсионеров, у которых нет противопоказаний по здоровью.
Причина №3: близость к дому
Участки проведения субботника организуют в каждом округе и районе Москвы. Желающим принять участие в городской уборке не придется ехать в центр или на окраину, достаточно выбрать ближайший к дому парк, двор или социальный объект, территорию которого планируется привести в порядок.
С информацией о проведении субботника в своем районе москвичам следует сверяться на официальных порталах московских СМИ, сайтах окружных префектур и районных управ. Там же можно узнать контакты ответственных за организацию работ и при необходимости уточнить у них данные о мероприятии.
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Причина №4: инвентарь не нужен
Брать на субботник собственную лопату или банку краски совсем не обязательно – весь необходимый инвентарь участникам уборки выдадут на месте в организованном пункте. Единственное, о чем горожанам следует позаботиться самостоятельно, это об удобной обуви и одежде, которые не жалко запачкать. Не лишним будет взять с собой бутылку питьевой воды и легкий перекус на случай, если во время уборки проснется аппетит.
Причина №5: социальная и физическая активность
Субботник – это не только возможность провести время на свежем воздухе и принести пользу городу, но и отличный шанс познакомиться с соседями по дому и целому району – общая работа одинаково эффективно сближает членов семей и незнакомцев. К тому же, уборка – это физическая активность, которая положительно сказывается на самочувствии, разгоняет кровь и приносит удовольствие.
Не стоит переживать, что, зайдя на участок проведения субботника, вы не сможете оттуда выйти до окончания работ. Участие в уборке исключительно добровольное, выработки по часам не предусмотрено. Горожане могут провести на субботнике как двадцать минут, так и несколько часов – все зависит от личных предпочтений, физического самочувствия и желания приобщиться к наведению чистоты в столице.
Как принять участие в московских городских субботниках