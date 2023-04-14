https://ria.ru/20230414/srok-1865462313.html
Путин подписал закон о сроке давности по административным делам
Путин подписал закон о сроке давности по административным делам - РИА Новости, 14.04.2023
Путин подписал закон о сроке давности по административным делам
Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении исчисления срока давности привлечения к административной ответственности со дня совершения... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T20:36
2023-04-14T20:36
2023-04-14T20:36
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении исчисления срока давности привлечения к административной ответственности со дня совершения административного правонарушения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В заключении конституционного комитета отмечалось, что в целях устранения выявленной КС РФ неопределенности в вопросе начала исчисления срока давности привлечения к административной ответственности Федеральным законом статья 4.5 КоАП РФ дополняется новой частью 1(1), согласно которой срок давности привлечения к административной ответственности исчисляется со дня совершения административного правонарушения. Устанавливается, что постановление по административному делу не может быть вынесено "по истечении шестидесяти календарных дней со дня совершения административного правонарушения", а по такому делу, рассматриваемому судьёй, - "по истечении девяноста календарных дней". В нынешней редакции эти сроки составляют два месяца и три месяца соответственно. В соответствии с документом, в новом примечании 2 статьи 4.8 КоАП РФ при исчислении сроков не будут применяться положения, согласно которым течение срока начинается на следующий день, а окончание срока, приходящееся на нерабочий день, - на первый следующий рабочий день.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о сроке давности по административным делам
Президент России Путин подписал закон о сроке давности по административным делам
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон
об установлении исчисления срока давности привлечения к административной ответственности со дня совершения административного правонарушения.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В заключении конституционного комитета отмечалось, что в целях устранения выявленной КС РФ неопределенности в вопросе начала исчисления срока давности привлечения к административной ответственности Федеральным законом статья 4.5 КоАП РФ дополняется новой частью 1(1), согласно которой срок давности привлечения к административной ответственности исчисляется со дня совершения административного правонарушения.
Устанавливается, что постановление по административному делу не может быть вынесено "по истечении шестидесяти календарных дней со дня совершения административного правонарушения", а по такому делу, рассматриваемому судьёй, - "по истечении девяноста календарных дней".
В нынешней редакции эти сроки составляют два месяца и три месяца соответственно.
В соответствии с документом, в новом примечании 2 статьи 4.8 КоАП РФ при исчислении сроков не будут применяться положения, согласно которым течение срока начинается на следующий день, а окончание срока, приходящееся на нерабочий день, - на первый следующий рабочий день.
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