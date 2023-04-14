https://ria.ru/20230414/sredstva-1865474473.html
Минфин ищет возможность реинвестировать средства недружественных инвесторов
Минфин ищет возможность реинвестировать средства недружественных инвесторов - РИА Новости, 14.04.2023
Минфин ищет возможность реинвестировать средства недружественных инвесторов
Минфин РФ работает над вопросом возможности реинвестирования средств, которые инвесторы из недружественных стран не хотят забирать, опасаясь санкций, заявил... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T22:14
2023-04-14T22:14
2023-04-14T22:51
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Минфин РФ работает над вопросом возможности реинвестирования средств, которые инвесторы из недружественных стран не хотят забирать, опасаясь санкций, заявил министр финансов Антон Силуанов."Над этим мы работаем", - сказал министр в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24", отвечая на вопрос о возможности реинвестирования средств, которые находятся на открытых иностранными инвесторами специальных счетах.Силуанов напомнил, что держателями внешнего долга России в основном являются инвесторы из недружественных стран. Россия продолжает исполнять свои обязательства перед ними как добросовестный заемщик."Эти деньги там лежат. Инвесторы западные не спешат обращаться за деньгами по обслуживанию и погашению государственного долга, боясь санкционного давления. Министерство финансов под санкциями. И, соответственно, взаимодействие с деньгами по обслуживанию государственного долга тоже может повлиять на вторичные санкции для таких инвесторов", - пояснил Силуанов.
https://ria.ru/20230410/patenty-1864146024.html
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Антон Силуанов
Минфин ищет возможность реинвестировать средства недружественных инвесторов
Минфин ищет возможность реинвестировать средства инвесторов из недружественных стран
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Минфин РФ работает над вопросом возможности реинвестирования средств, которые инвесторы из недружественных стран не хотят забирать, опасаясь санкций, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Над этим мы работаем", - сказал министр в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24", отвечая на вопрос о возможности реинвестирования средств, которые находятся на открытых иностранными инвесторами специальных счетах.
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Силуанов напомнил, что держателями внешнего долга России в основном являются инвесторы из недружественных стран. Россия продолжает исполнять свои обязательства перед ними как добросовестный заемщик.
«
"Но исполняем эти обязательства, как государство, перечисляя деньги на специальные счета", - сказал он.
"Эти деньги там лежат. Инвесторы западные не спешат обращаться за деньгами по обслуживанию и погашению государственного долга, боясь санкционного давления. Министерство финансов под санкциями. И, соответственно, взаимодействие с деньгами по обслуживанию государственного долга тоже может повлиять на вторичные санкции для таких инвесторов", - пояснил Силуанов.
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